خروج بیش از ۳۰ تن پسماند صنعتی و ویژه از فردیس در یک روز

سعید سپه وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۳۰ تن پسماند صنعتی و ویژه تحت شرایط ویژه و با رعایت تمام موازین زیست محیطی از شهرستان فردیس خارج شد.

وی بیان کرد: این پسماندها شامل روغن کولانت و لجن تصفیه خانه‌های صنعتی بوده که تحت نظارت کارشناسان محیط زیست جهت امحاء و بی خطر سازی، به مراکز مجاز خارج از شهرستان انتقال یافت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فردیس ادامه داد: کلیه نقل و انتقالات پسماندهای صنعتی در بستر سامانه محیط زیست به آدرس iranemp .ir انجام می‌پذیرد .

وی متذکر شد: این پسماندها در صورت تخلیه غیر مجاز در محیط و عدم مدیریت صحیح می‌تواند موجب آلودگی شدید محیطی زیست در آب و خاک و به خطر انداختن سلامت زیست مندان شود که آثار زیانبار آن می‌تواند تا مدت‌ها بر حیات گیاهی و جانوری تأثیر گذار باشد.