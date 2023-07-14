آتش سوزی در حاشیه پارک ساحلی یاسوج مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علفزارهای حاشیه پارک ساحلی یاسوج حوالی ساعت ۲۲ پنجشنبه دچار حریق شد.
این آتش سوزی که در حال گسترش بود، توسط نیروهای اطفای حریق مهار شد.
خوشبختانه در این آتش سوزی خسارت جانی گزارش نشده است.
یاسوج- آتش سوزی علفزارهای حاشیه پارک ساحلی یاسوج با حضور تیم های آتش نشانی مهار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علفزارهای حاشیه پارک ساحلی یاسوج حوالی ساعت ۲۲ پنجشنبه دچار حریق شد.
این آتش سوزی که در حال گسترش بود، توسط نیروهای اطفای حریق مهار شد.
خوشبختانه در این آتش سوزی خسارت جانی گزارش نشده است.
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