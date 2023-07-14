خیزش گردوخاک در ۵ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز برای جنوب شرق خراسان رضوی، نیمه شرقی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان هشدار نارنجی و برای کرمان و شرق فارس هشدار زرد هواشناسی صادر شده است.

در مناطق مذکور، کاهش کیفیت هوا، کاهش شعاع دید، احتمال خسارت به تجهیزات شهری و برون شهری (از جمله سقوط بنر، تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها و سازه‌های موقت)، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع و احتمال شکستن نهال‌ها و درختان کهنسال وجود دارد.

سازمان هواشناسی به هموطنان در این مناطق توصیه کرد از ترددهای غیرضروری خودداری کنند. احتیاط در ترددهای جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، احتیاط در عبور و مرور و پارک نکردن خودرو در حاشیه ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی به هموطنان در این استان‌ها است.