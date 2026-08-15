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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۵

کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ فردا شارژ می‌شود

کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ فردا شارژ می‌شود

بر اساس برنامه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کالابرگ بخشی دیگر از خانوارهای ایرانی ساکن در کشور شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کالابرگ بخشی دیگر از خانوارهای ایرانی ساکن در کشور شارژ می‌شود.

زمان‌بندی واریز یارانه غیرنقدی دولت چهاردهم از دی ماه گذشته با حذف ارز ترجیحی به مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر در تاریخ های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه انجام می‌شد. بر این اساس ۱۵ هر ماه کالابرگ خانوار با رقم انتهایی کد ملی سرپرستان ۰، ۱ و ۲ و همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی به اضافه خانوارهای نیروهای مسلح شارژ می‌شد.

این کمک معیشتی ایرانیان ساکن در کشور برای خانوارهای با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ سرپرستان، بیستم و رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ بیست و پنجم همان ماه شارژ می‌شد.

بنا بر اعلام یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مرداد ماه ترتیب واریز یارانه‌ها تغییر کرده است. به این ترتیب، گروه اول پانزدهم، گروه دوم بیست و پنجم و گروه سوم پنجم ماه بعد می‌توانند یارانه غیرنقدی خود را برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه انواع میوه و سبزیجات استفاده کنند.

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده فردا یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهای با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ سرپرستان، بدون تغییر در مبلغ یارانه به ازای هر نفر یک میلیون تومان شارژ می‌شود.

کد مطلب 6913182
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      47 0
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      ده روز کالا برگها را عقب می اندازید یعنی ده روز فقر گرسنگی بی نانی
    • بی نام IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      37 0
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      پول مغازه داران رو نریختن، هیچ مرغ فروشی با کالابرگ مرغ نمیده، همینطور قصابی و سوپرمارکت ها، مسخره کردن مارو،
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      31 0
      پاسخ
      پول کاسب رو نمیدن اونام کالابرگ دیگه قبول نمیکنن.
    • محمد IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      27 0
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      تخم مرغ شده 590 یعنی حدود 300 هزار تومن گرونتر از زمان شروع کالابرگ! بعد کالابرگ ثابت اونم با تاخیر که اونم با نپرداختن حساب کسبه و خودداری خیلی از کسبه از پذیرفتن کالابرگ
    • علیمراد IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      19 0
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      ما که آخر کد ملی مان هشت است با بیست روز اختلاف نسبت به گروه اول کالابرگ میگیریم.حتی اینجا هم ظلم میشه.تن ماهی هفته قبل ۲۲۰ تومن بود الان زدن ۲۷۵ هزار.یعنی اگر فقط تن ماهی بگیریم ۷۰۰ هزار تومان باید گرانتر از گروه اول بخریم.
    • بنده خدا IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      29 0
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      چرا کالابرگ کد ملی های ۷،۸،۹ رو یک ماه حذف کردید؟؟؟؟؟؟؟؟ شما برا این ماه طبق روال پرداخت میکردید از ماه دیگه با تاریخ جدید کالابرگ واریز میکردید کالابرگ مرداد تکلیفش چی شد؟؟؟؟
    • زهرا IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      21 0
      پاسخ
      کلابرگ ما که ۸ هستیم ۵ شهریور بریم کالا برگ مرداد ماهم خوردن این شانس ماست
      • ناصر خلیلی US ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
        0 2
        نه حذف نشده تاریخش عوض شده منم دهکه چهارم و کدم ۷ هست
    • فاطی IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      3 0
      پاسخ
      بی عدالتی مشهود شده. چرا کالابرگ مرداد مارو ندادن. ماه آینده چندین برابر قیمت باید خرید کنیم
    • زهرا IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      4 1
      پاسخ
      این همه ما پشت دولت وایستادیم اونوقت دولت بدون اینکه خبر بده کالابرگ مارو انداخته پنجم پس مال مرداد چی شداین انصافه
    • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 1
      پاسخ
      الکی زدن دهک ۹ بعد از اینور اینجوری می کنن چرا اینقدر فرق میزارن
    • عابد حسینی IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 0
      پاسخ
      ماه مرداد را برای ۶، ۷، ۸، ۹ را دولت خورد،، و چی میشه؟؟
    • زهره IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 0
      پاسخ
      خدا انصاف بده کالابرگ ما این ماه سوخت شد درحالیکه دهک ۵ هستیم
    • حسینب IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      3 0
      پاسخ
      کدملی من ۹ هست اما امروز که ۲۶مرداد هست هنوز واریز نشده، چرا؟ یعنی حذف کردن؟!!!!
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      1 0
      پاسخ
      ما چه گناهی کردیم که رقم آخر کد ملی مون 7.8.9 هستش وقتی کالابرگ می افته ماه بعد درواقع یک ماه حذف میشه . این یعنی بی صدا چند میلیون رو یه ماه حذف کردین
    • علیرضا IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خاطرم میاد که زمان احمدی نژاد با دو بار جابجایی زمان پرداخت یارانه ها عملا دو ماه رو پیچوندند الان هم گروه ۸ و ۹ و.... یکماه رفت به جلو/
    • محمد اولیازاده IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چرا کالا برگ مرداد ماه رقم ۷و ۸ و۹ آخر کد ملی را در مرداد ماه واریز نمی‌کنید. این تبعیض نوعی ظلم است .اصلا روی این تصمیم هیچگونه کار کارشناسی و توجیه منطقی نبوده است.لطفا نسبت به این تصمیم تغییر نگرش داده شود.
    • کوروش IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      1 0
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      مردم به چه روزی افتادن برا 3 و 4 تومن دارن حرص میخورن که چرا نریخته شده

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