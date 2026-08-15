رونمایی از سه ستاره جوان کشتی ایران برای کسب مدال طلای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۲۵ مرداد لغایت ۱ شهریورماه در شهر براتیسلاوا کشور اسلواکی برگزار می شود. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان چند روز پیش تهران را به مقصد اسلواکی ترک کردند و قرار است امروز قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی صورت گیرد و از یکشنبه هفته جاری مسابقات برگزار شود. رقابتهای تیم ملی کشتی آزاد جوانان هم از چهارشنبه هفته جاری ( ۲۸ مردادماه) آغاز خواهد شد. اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به بررسی مدعیان حاضر در مسابقات کشتی آزاد جوانان پرداخته که به شرح زیر است:
اسماعیل خانییف از روسیه سال گذشته با چند مسابقه نزدیک، مدال طلای وزن ۷۴ کیلوگرم رقابتهای قهرمانی جوانان جهان را به دست آورد. اما از آن زمان تاکنون، او سه مدال طلای دیگر در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا، جوانان اروپا و اوپن اولانباتور کسب کرده است.
خانییف در این سه تورنمنت ۱۲ مسابقه برگزار کرده و همه آنها را با برتری فنی به پایان رسانده است. او هفته آینده در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ در براتیسلاوا در وزن ۷۹ کیلوگرم روی تشک خواهد رفت و به دنبال دومین طلای جهانی خود در رده جوانان است.
خانییف که بهتازگی در مسابقات قهرمانی روسیه به مدال طلا رسیده، در وزن ۷۹ کیلوگرم ثبتنام کرده و رویارویی احتمالی او با کیوان غرهداغی از ژاپن میتواند پیشدرآمدی برای مسابقات جهانی بزرگسالان باشد؛ جایی که هر دو کشتیگیر قرار است در آستانه نیز رقابت کنند.
دیدار خانییف و غرهداغی میتواند تقابل دو سبک کاملاً متفاوت باشد. خانییف تلاش میکند با اجرای فنون و کسب امتیاز، فاصله ایجاد کند، در حالی که غرهداغی معمولاً پس از پیش افتادن در امتیاز، سعی میکند مسابقه را کنترل کرده و حریف را مهار کند. البته بعید است خانییف اجازه چنین کاری را به او بدهد.
از دیگر مدعیان این وزن میتوان به سبحان اسمی از ایران، قهرمان جوانان آسیا، بوهدان اولکسیینکو از اوکراین، نایبقهرمان جوانان اروپا و رایان برتون از آمریکا، قهرمان جوانان پانآمریکا اشاره کرد.
وزن ۷۴ کیلوگرم؛ امیدهای آمریکا، روسیه و آلمان
قهرمان جوانان اروپا در وزن ۷۴ کیلوگرم، مانوئل واگین از آلمان، یکی از شانسهای اصلی کسب مدال طلاست. او امیدوار است آلمان را پس از ۳۲ سال صاحب نخستین قهرمان جهان در کشتی آزاد و پس از ۴۲ سال صاحب نخستین قهرمان جهان در رده جوانان کند. واگین سال ۲۰۲۵ در جایگاه یازدهم قرار گرفت، اما از آن زمان مدال برنز رقابتهای زیر ۲۳ سال جهان، نقره زیر ۲۳ سال اروپا و طلای جوانان اروپا را کسب کرده است.
جیدن جیمز از آمریکا، قهرمان سابق نوجوانان جهان، بزرگترین رقیب او خواهد بود. جیمز پس از شکست دادن لادریون لاکت، کشتیگیر آمریکایی که سال گذشته واگین را شکست داده بود، با دو پیروزی بازگشتگونه راهی براتیسلاوا میشود. او در ضدحمله مهارت بالایی دارد و از آمادگی بدنی خوبی برخوردار است و میتواند مدعیان را غافلگیر کند.
نوردائولت سیلبکوف از قزاقستان، قهرمان جوانان آسیا و زیر ۲۳ سال آسیا، و اسلام کاظاروف از روسیه نیز از دیگر مدعیان هستند. کاظاروف سال گذشته در وزن ۷۰ کیلوگرم بدون مدال ماند.
وزن ۶۵ کیلوگرم؛ آمریکا به دنبال سومین قهرمانی متوالی تیمی
آمریکا که مدافع عنوان قهرمانی تیمی است، برای کسب سومین قهرمانی متوالی با روسیه و ایران رقابت خواهد کرد. قزاقستان که سال گذشته دوم شد، توانایی قرار گرفتن دوباره در جمع پنج تیم برتر را دارد، اما بعید است به جمع سه تیم اول برسد.
یکی از شانسهای طلای آمریکا در وزن ۶۵ کیلوگرم، بوون باست از آمریکا است که در سال ۲۰۲۴ به مدال برنز رسید. باست امسال با اقتدار قهرمان پانآمریکا شد و سبک تهاجمی و بیوقفه او در گذشته برای رقبا دردسرساز بوده است. با این حال، او در سطح جهانی باید مراقب همین سبک تهاجمی حریفان باشد.
دو قهرمان جوانان اروپا و آسیا، ماکسیم دیموف از مولداوی و عیسی ایساکوف از قرقیزستان نیز در این وزن حضور دارند. آرن هایراپتیان از ارمنستان، نایبقهرمان اروپا، و ظلیمخان عمروف از روسیه که نخستین حضور بینالمللی خود را تجربه میکند نیز از دیگر مدعیان هستند.
وزن ۸۶ کیلوگرم؛ شمسپور یکی از مدعیان اصلی ایران
در وزن ۸۶ کیلوگرم، آئودن جیمز از آمریکا پرچمدار این کشور خواهد بود. قهرمان پانآمریکای جوانان در سال ۲۰۲۴ توانایی رسیدن به مدال طلا را دارد، اما رقبای قدرتمندی در این وزن حضور دارند.
از جمله مدعیان اصلی میتوان به آلپ ارسلان بگنجوف از ترکمنستان، قهرمان سابق جوانان جهان، ابوالفضل شمسپور از ایران، قهرمان جوانان آسیا، احمد موکتوف از روسیه، قهرمان روسیه، رازمیگ یپرمِیان از ارمنستان، نایبقهرمان اروپا و داچی پاپیناشویلی از گرجستان، قهرمان سابق جوانان اروپا اشاره کرد.
شمسپور زمانی خبرساز شد که در مسابقات زاگرب اوپن جورجیس کوگیومستیدیس، قهرمان جهان از یونان، را شکست داد؛ اما در ادامه با دو شکست، پنجم شد. بگنجوف که در سال ۲۰۲۴ در وزن ۷۹ کیلوگرم قهرمان جهان شده بود، در وزن ۸۶ کیلوگرم هنوز به بهترین شرایط خود نرسیده و در فینال قهرمانی جوانان آسیا برابر شمسپور شکست خورد. با این حال، اگر به فرم ایدهآل خود برگردد، رقیبی بسیار خطرناک خواهد بود.
موکتوف نیز با وجود اینکه احتمالاً نخستین مسابقه بینالمللی خود را تجربه میکند، پس از قهرمانی مقتدرانه در مسابقات روسیه نباید دستکم گرفته شود. یپرمیان که سال گذشته پنجم شد و پاپیناشویلی، قهرمان جوانان اروپا در سال ۲۰۲۵، نیز میتوانند معادلات این وزن را تغییر دهند.
وزن ۶۱ کیلوگرم؛ خاطری به دنبال جبران
اهورا خاطری از ایران، نایبقهرمان سال گذشته، به دنبال جبران شکست خود و کسب مدال طلا در وزن ۶۱ کیلوگرم است. قهرمان سابق نوجوانان جهان پس از تغییر وزن، عملکرد باثباتی نداشته و سال گذشته در فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل مارکوس بلیز از آمریکا شکست خورد. امسال آرون سایدل از آمریکا جای بلیز را گرفته و به دنبال تکرار قهرمانی است.
برای خاطری و سایدل، بکاسیل آسامبک از قزاقستان میتواند دردسرساز شود. او در مسیر قهرمانی جوانان آسیا سه پیروزی با برتری فنی داشت و در تمام مسابقات دوران حرفهای خود به جز یک تورنمنت موفق به کسب مدال شده است.
جمال عباسوف از جمهوری آذربایجان، نایبقهرمان جوانان اروپا، و ظلیمخان چانیف از روسیه، قهرمان روسیه، نیز به دنبال درخشش در این وزن هستند. ایتسوکی یوناشیرو از ژاپن هم میتواند چهره شگفتیساز این وزن باشد.
وزن ۵۷ کیلوگرم؛ رقابت اوگاوا و رشیدوف
در پایینترین وزن کشتی آزاد، یاماتو اوگاوا از ژاپن، قهرمان سابق نوجوانان جهان، به دنبال بازگرداندن ژاپن به سکوی نخست است. ژاپن سال ۲۰۲۵ هیچ قهرمانی نداشت که نخستین بار در هشت سال گذشته بود. در تلاش برای جلوگیری از قهرمانی او، الغبیگ رشیدوف از ازبکستان، قهرمان سابق نوجوانان جهان و قهرمان جوانان آسیا، قرار دارد که نخستین سال حضورش در رده جوانان را تجربه میکند. ماگومد ماگومدوف از روسیه، قهرمان سابق نوجوانان اروپا، نیز یکی از مدعیان اصلی است؛ بهخصوص پس از پیروزی برابر ماگومد اوزدامیروف، قهرمان جوانان جهان ۲۰۲۵.
ابوبکر گور از ترکیه، آیزایا کورتز از آمریکا و محمد اسماعیلاف از جمهوری آذربایجان که همگی مدالآور مسابقات قارهای هستند، عمق این وزن را بیشتر کردهاند. البته شاید دونیا سیبومانا از کنگو نیز با داستان زندگی شگفتانگیزش بتواند به مدال برسد.
وزن ۷۰ کیلوگرم؛ خلیلی امید اصلی ایران
امید ایران برای کسب مدال طلای این مسابقات بیش از همه به سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در ۹۲ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در ۱۲۵ کیلوگرم وابسته است. خلیلی که نایبقهرمان زیر ۲۳ سال جهان و دارنده مدال برنز آسیاست، تجربه حضور در رقابتهای بزرگسالان را نیز دارد و به نظر میرسد از بسیاری از رقبای وزن ۷۰ کیلوگرم بالاتر باشد. حاجی کریماف از جمهوری آذربایجان، قهرمان جوانان اروپا، و سومیت بهراسکار از هند، قهرمان جوانان آسیا، رقبای اصلی خلیلی هستند.
این قهرمان سابق نوجوانان جهان همچنین ممکن است با لندون روبیدو از آمریکا روبهرو شود. روبیدو پس از قهرمانی در رقابتهای داخلی NCAA، نخستین حضور بینالمللی خود را تجربه میکند و دیوید تیلور، قهرمان المپیک و جهان، مربی اوست.
زالکاربک تابلدیف از قرقیزستان و میرابک مروف از روسیه نیز از کشتیگیرانی هستند که میتوانند شگفتیساز شوند.
وزن ۹۲ کیلوگرم؛ رحمانی به دنبال پایان دادن به روند برنزها
در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از دو مدال برنز متوالی در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان، به دنبال کسب مدال طلاست. قهرمان سابق آسیا عادت دارد در دقایق پایانی مسابقات افت کند، اما چند تغییر در عملکردش میتواند به او کمک کند تا این مسابقات نزدیک را به پیروزی تبدیل کند. بزرگترین رقیب او آرتور توگوف از روسیه، قهرمان دو دوره جوانان اروپا، خواهد بود. توگوف در مسابقات اروپایی اسکوپیه تمام مسابقات خود را با برتری فنی به پایان رساند و برای نخستین بار در رقابتهای قهرمانی جهان حاضر خواهد شد.
ساندرو کوراشویلی از گرجستان، قهرمان سابق نوجوانان جهان، و ایوپ چتین از ترکیه، نایبقهرمان جوانان اروپا، نیز میتوانند برای هر مدعیای دردسر ایجاد کنند.
وزن ۱۲۵ کیلوگرم؛ محمدنژاد در جستوجوی طلای جهان
ابوالفضل محمدنژاد پس از شکست در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم برابر رقیب خود یدیگه قاسیمبک از قزاقستان، صاحب مدال نقره شد، اما در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال با اقتدار به مدال طلا رسید. قهرمان جوانان آسیا شانس اصلی کسب طلای این وزن است؛ مگر اینکه یوسف دورسونوف از جمهوری آذربایجان بتواند شکست سال گذشته خود برابر محمدنژاد را جبران کند. محمدنژاد سال گذشته با نتیجه ۱-۱ و به دلیل امتیاز معیار، مقابل دورسونوف پیروز شد. روناک از هند و سوسلان گابویف از روسیه، نایبقهرمانان جوانان آسیا و اروپا، نیز میتوانند به فینال برسند. دریشاون راس از آمریکا هم امید این کشور برای کسب مدال در وزن ۱۲۵ کیلوگرم است.
وزن ۹۷ کیلوگرم؛ پتراشویلی مدعی اصلی
در وزن ۹۷ کیلوگرم، کنستانتین پتراشویلی از گرجستان، قهرمان سابق نوجوانان جهان و دارنده مدال برنز سال گذشته، مدعی اصلی قهرمانی است. او در مسابقات قهرمانی جوانان اروپا که به مدال طلا رسید، پیشرفت محسوسی بهویژه از نظر آمادگی بدنی و استقامت نشان داد.
از جمله کشتیگیرانی که تلاش خواهند کرد مانع قهرمانی او شوند، رودیون ساناکویف از روسیه است که در فینال رقابتهای نوجوانان جهان ۲۰۲۴ مقابل پتراشویلی شکست خورد. اشاب دادایف از فرانسه، نایبقهرمان جوانان اروپا، نیز به دنبال انتقام آن شکست خواهد بود. مایکل بویل از آمریکا، قهرمان پانآمریکا، و توحید نوری از ایران که سال گذشته هفتم شد، دیگر مدعیان کسب مدال هستند.
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