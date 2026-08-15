نیویورک تایمز:مشکلات ناو لینکلن با انهدام ناوگان پنجم در بحرین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که مشکلات لجستیک ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن درست پس از آن آغاز شد که ایران در تلافی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تهران، بخش عمده‌ای از ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین را ویران کرد.

بر اساس این گزارش، با خاکستر شدن این پایگاه، یکی از هاب‌های لجستیک اصلی که نیروی دریایی دهه‌ها به آن متکی بود، نیز از بین رفت.

به نوشته نیویورک تایمز، بعد از این حملات نیروی دریایی آمریکا به یک «طرح ب» برای ادامه تأمین نیازهای معیشتی ملوانان در ناو آبراهام لینکلن نیاز داشت.با وجود تهدید حملات ایران به سایر بنادر منطقه، پنتاگون پایگاهی تحت فرماندهی انگلیس در جزیره دیگو گارسیا را به عنوان هاب تأمین خود در نظر گرفت. این جزیره در جنوب مالدیو و تقریباً ۲۲۰۰ مایلی محل فعالیت دو گروه ضربتی ناو هواپیمابر در خلیج عمان قرار دارد. این پایگاه نیز مدتی بعد هدف حملات موشکی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، از دست دادن هاب بحرین به تشدید مجموعه‌ای از مشکلات گزارش‌ شده در ناوهای پشتیبانی عملیات علیه ایران منجر شده است؛ در همین رابطه سناتورهای دموکرات نگرانی‌هایی را در مورد ۵۰۰۰ خدمه ناو لینکلن و نزدیک به ۹ ماه استقرار آن‌ها ابراز می‌کنند.

سناتور ریچارد بلومنتال دموکرات از کنتیکت، در نامه‌ای به پیت هگست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که مشکلات گزارش‌ شده شامل کمبود اقلام اساسی و وخامت سلامت روان اعضای خدمه بوده است.