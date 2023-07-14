به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر معافی صبح جمعه در نشست فعالان بخش کشاورزی با وزیر جهاد در مجتمع رشد نشتارود ضمن بیان خیرمقدم، اظهار داشت: غرب مازندران به عنوان قطب کشاورزی و گردشگری شناخته شده و سرشار از داشته‌های بسیاری نظیر مرکبات، کیوی، گل و گیاه و تولید مرغ و نهاده‌های دامی است.

وی افزود: رشد قیمت زمین در این منطقه سبب شده است، تا فعالان بخش کشاورزی، توجیه اقتصادی محصول را با قیمت زمین مقایسه کنند.

معافی با بیان اینکه در سال گذشته برای صادرات کیوی برنامه ریزی های انجام شده، تصریح کرد: این موضوع در سال جاری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده عالی دولت در تنکابن با بیان اینکه موانع بسیاری هم بر سر راه بخش کشاورزی تنکابن وجود دارد، خاطر نشان کرد: تنکابن به طور مثال در ماه نیازمند ۶۰۰ تن مرغ است، اما در حال حاضر مرغداری‌ها با تمام ظرفیت ۲۰۰ تن تولید می‌کنند و این موارد موضوعاتی است که بایستی بررسی و رفع شوند.