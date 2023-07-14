صدور ۶۰ موافقت اصولی برای سرمایه گذاری در گیلان

ولی جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قابلیتها و توانمندیهای گیلان در حوزه گردشگری کم نظیر است.
وی از صدور ۶۰ موافقت اصولی در سه ماه گذشته در گیلان خبر داد و افزود: گردشگری یکی از مقولههای مهم اقتصادی در گیلان بوده که بخش عمدهای از معیشت مردم منطقه را تشکیل میدهد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان ادامه داد: در ۱۰۰ روز اخیر، تعداد ۶۰ موافقت اصولی جهت ایجاد سرمایهگذاری در استان گیلان صادر شده است.
جهانی یادآور شد: بخش عمدهای از موافقت اصولی شامل بومگردی، هتل، مجتمعهای گردشگری و اقامتگاههای سنتی بوده است که این امر نشان و حکایت از استقبال سرمایهگذاران از استان گیلان دارد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد وفاق و همدلی در بین مسئولان و مردم، افزود: وحدت و یکپارچگی و همچنین انسجام فکری و عملی منجر به توسعه میشود.
گفته میشود، شهرستانهای رودبار، رودسر و بندرانزلی به ترتیب بیشترین موافقت اصولی ساخت تأسیسات گردشگری را داشتند.
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