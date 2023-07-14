نیازمندان و محرومان حمایت بیشتری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوذر شاد در خطبه‌های نمازجمعه برازجان با گرامیداشت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، اظهار داشت: این روز فرصتی است تا ما به سهم خود از مسئولان و کارکنان خدوم و پرتلاش این سازمان‌های حمایتی در خدمت رسانی به جامعه هدفشان تقدیر و تشکر کنیم.

امام جمعه موقت شهر برازجان افزود: در همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه گر اجتماعی مأموریت پوشش بیمه‌ای را بر عهده دارد و سازمان بهزیستی به محرمان و معلولان و سایر اقشار آسیب پذیر خدمت رسانی می‌کند که همه این خدمات در پیشگاه الهی ماجور است.

خطیب نمازجمعه شهر برازجان در ادامه با اشاره به نقش خیرین در پشتیبانی از سازمان‌های حمایتی در ارائه خدمات شایسته به محرومان و معلولان، اقشار آسیب پذیر، افزود: با توجه به اینکه امکانات سازمان‌های حمایتی گنجایش پوشش فراگیر همه مددجویان و گروه‌های هدف را ندارد لذا همواره حضور ارزشمند خیرین و بانیان خیر در قالب مشارکت‌های مردمی از طریق کمک‌های نقدی و غیرنقدی در حوزه خدماتی، پزشکی و درمانی، آموزشی، تأمین و تعمیر مسکن و غیره… احساس می‌شود که همت نیکوکاران و خیرین را می‌طلبد.

وی با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در خدمت رسانی به محرومان و معلولان و افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب، اذعان داشت: رویکرد جهادی و برخورداری از روحیات جهادی در عرصه‌های گوناگون می‌تواند گشایش ایجاد کند و در حوزه خدمات دهی به محرومان از قبیل تعمیر و ساخت مسکن، آموزش تحصیلی کودکان بی بضاعت و خدمات درمانی و پزشکی به معلولان و محرومان تیم‌های جهادی می‌توانند از جامعه هدف بهزیستی حمایت و پشتیبانی کنند.

حجت الاسلام شاد با بیان اینکه در آموزه‌های دینی در خصوص دستگیری از محرومان سفارش‌های زیادی شده است، ابراز داشت: از منظر قرآن و روایات محرومان شریک مال و دارایی‌های ما هستند و در اموال ما برای آن حقی است لذا بر این اساس ما مؤمنین باید احساس تکلیف کنیم و باخدا معامله کنیم و بدانیم که خداوند برای ما جبران خواهد کرد.

وی گفت: از همه کسانی که در شهر ما و گاهی در همسایگی ما با شرایط سختی در حال گذران زندگی هستند، غافل نشویم ودر حد بضاعت کمک کنیم تا بخشی از آلام و مشکلات آنان پوشش داده شود.

امام جمعه موقت برازجان ضمن گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان، اظهار داشت: فلسفه تشکیل شورای نگهبان، این است که از جمهوریت و اسلامیت نظام، صیانت و تضمین کننده استمرار آن باشد و از قانون اساسی، حراست کرده و قوانین مجلس دارای استاندارد شرعی باشد.

وی تاکید کرد: این نهاد به دلیل اینکه وظیفه حراست از احکام اسلامی و قانون اساسی را بر عهده دارد، شورای نگهبان نام گرفته است و تاکنون با ایفای نقش سازنده و بازدارنده انقلاب را از عقبه‌ها و فتنه‌های مختلف، عبور داده و از این جهت مورد بغض دشمنان قرار گرفته است.

امام جمعه موقت شهر برازجان با اشاره به اینکه ساز و کار مشابه شورای نگهبان در سایر کشورهای جهان هم وجود دارد، افزود: در سایر کشورها نهادهای نظارتی با کارکرد شورای نگهبان وجود دارد از قبیل دادگاه قانون اساسی در ترکیه، محکمه النقد در مصر، شورای قانون اساسی و دیوان عالی عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسی در آلمان، مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسی در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه جواد الائمه شهرستان دشتستان با تبیین نظارت استصوابی شورای نگهبان، اظهار داشت: نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب و تأیید کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سو استفاده از جانب مجریان گرفته شود و این نیست که ناظر صرفاً اطلاع پیدا کند و موارد را برای تأیید یا رد به مرجع دیگری ارجاع دهد لذا نظارت استصوابی، نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری است تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.