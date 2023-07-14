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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دومین بیماری شایع را بشناسیم/علت بروز ۹۰ درصد کمردردها

دومین بیماری شایع را بشناسیم/علت بروز ۹۰ درصد کمردردها

یک فوق تخصص درد، در ارتباط با تشخیص علت کمردرد و اشتباه اغلب مردم که سیاتیک را بیماری می دانند، توضیحاتی ارائه داد.

حسین عدل خو، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کمردرد، دومین بیماری شایع و پنجمین علت مراجعه افراد به مراکز درمانی است.

وی با اشاره به انواع و علائم کمردرد، افزود: شناخت علائم و علت کمردرد، منجر به تشخیص دقیق و نوع درمان می‌شود.

این فوق تخصص درد با عنوان این مطلب که علت بروز ۹۰ درصد کمردردها مکانیکال است، ادامه داد: این نوع دردها ناشی از بلند کردن اجسام سنگین و یا فشار به ستون فقرات در اثر حرکت غیر اصولی است.

عدل خو به دردهای ثانویه اشاره کرد و افزود: ۱۰ درصد کمردردها ناشی از دردهای ثانویه است که می‌تواند در اثر بیماری‌هایی همچون سرطان یا تومور است که به ستون فقرات هجوم می‌برند و باعث کمردرد می‌شوند. یا بیماری روماتیسمی یا عروقی دارد که می‌تواند همراه با کمردرد هم باشد.

وی به کمردردهای مکانیکال که ناشی از حرکت‌های غیراصولی و ضایعاتی که در اثر پیشرفت سن تحمیل می‌شود، اشاره کرد و گفت: در مورد شروع کمردردهای مکانیکال، چند علت مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

عدل خو ادامه داد: اولین علت اسپاسم است که فرد ورزش می‌کند، بار سنگین بلند می‌کند و در نتیجه آن، عضلات ناحیه کمر دچار گرفتگی می‌شود.

وی افزود: بعضی اوقات، کمردردها به خاطر آرتروز یا درگیری مفاصل ستون فقرات است که معمولاً به دلیل حرکت‌های غیر اصولی یا برداشتن بار سنگین و مخصوصاً، به دلیل افزایش سن ممکن است اتفاق بیافتد و یا اینکه در اثر ضربات و تصادف در طول زندگی، دچار تخریب زودرس مفاصل کمر می‌شود.

این فوق تخصص درد به یکی از شایع‌ترین علت‌های کمردرد که «دیسک» یا بیرون زدگی فتق است، اشاره کرد و گفت: این عارضه هم در اثر حرکت‌های غیراصولی، بار سنگین، ورزش و همین طور روند افزایش سن اتفاق می‌افتد.

عدل خو به علائم کمردرد اشاره کرد و افزود: معمولاً فرد، کمردرد را با درد در ستون فقرات حس می‌کند و بعضی اوقات ممکن است این درد به باسن، ران، ساق پا، مچ پا و کف پا برسد و اصطلاحاً علائمی را به اسم «سیاتیک» ایجاد می‌کند.

این فوق تخصص درد به اشتباهی که معمولاً در مورد سیاتیک رخ می‌دهد، اشاره کرد و گفت: آنچه باید بدانیم این است که سیاتیک، بیماری نیست؛ بلکه یک علامت ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر است.

وی ادامه داد: علائم سیاتیک با خواب رفتگی پاها، گزگز، مور مور، سنگین شدن پاها همراه است که در قالب علائم سیاتیک بررسی می‌کنیم که یکی از نشانه‌های بیرون زدگی دیسک کمر است.

کد مطلب 5836060
حبیب احسنی پور

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