دومین بیماری شایع را بشناسیم/علت بروز ۹۰ درصد کمردردها

حسین عدل خو، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کمردرد، دومین بیماری شایع و پنجمین علت مراجعه افراد به مراکز درمانی است.
وی با اشاره به انواع و علائم کمردرد، افزود: شناخت علائم و علت کمردرد، منجر به تشخیص دقیق و نوع درمان میشود.
این فوق تخصص درد با عنوان این مطلب که علت بروز ۹۰ درصد کمردردها مکانیکال است، ادامه داد: این نوع دردها ناشی از بلند کردن اجسام سنگین و یا فشار به ستون فقرات در اثر حرکت غیر اصولی است.
عدل خو به دردهای ثانویه اشاره کرد و افزود: ۱۰ درصد کمردردها ناشی از دردهای ثانویه است که میتواند در اثر بیماریهایی همچون سرطان یا تومور است که به ستون فقرات هجوم میبرند و باعث کمردرد میشوند. یا بیماری روماتیسمی یا عروقی دارد که میتواند همراه با کمردرد هم باشد.
وی به کمردردهای مکانیکال که ناشی از حرکتهای غیراصولی و ضایعاتی که در اثر پیشرفت سن تحمیل میشود، اشاره کرد و گفت: در مورد شروع کمردردهای مکانیکال، چند علت مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
عدل خو ادامه داد: اولین علت اسپاسم است که فرد ورزش میکند، بار سنگین بلند میکند و در نتیجه آن، عضلات ناحیه کمر دچار گرفتگی میشود.
وی افزود: بعضی اوقات، کمردردها به خاطر آرتروز یا درگیری مفاصل ستون فقرات است که معمولاً به دلیل حرکتهای غیر اصولی یا برداشتن بار سنگین و مخصوصاً، به دلیل افزایش سن ممکن است اتفاق بیافتد و یا اینکه در اثر ضربات و تصادف در طول زندگی، دچار تخریب زودرس مفاصل کمر میشود.
این فوق تخصص درد به یکی از شایعترین علتهای کمردرد که «دیسک» یا بیرون زدگی فتق است، اشاره کرد و گفت: این عارضه هم در اثر حرکتهای غیراصولی، بار سنگین، ورزش و همین طور روند افزایش سن اتفاق میافتد.
عدل خو به علائم کمردرد اشاره کرد و افزود: معمولاً فرد، کمردرد را با درد در ستون فقرات حس میکند و بعضی اوقات ممکن است این درد به باسن، ران، ساق پا، مچ پا و کف پا برسد و اصطلاحاً علائمی را به اسم «سیاتیک» ایجاد میکند.
این فوق تخصص درد به اشتباهی که معمولاً در مورد سیاتیک رخ میدهد، اشاره کرد و گفت: آنچه باید بدانیم این است که سیاتیک، بیماری نیست؛ بلکه یک علامت ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر است.
وی ادامه داد: علائم سیاتیک با خواب رفتگی پاها، گزگز، مور مور، سنگین شدن پاها همراه است که در قالب علائم سیاتیک بررسی میکنیم که یکی از نشانههای بیرون زدگی دیسک کمر است.
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