درمان بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان زینلی سخنرانی قبل از نماز جمعه اظهار کرد: تعرفه بیماران دیالیزی به بیماران تحت پوشش تأمین اجتماعی، پرداخت می‌شود.

وی افزود: راه اندازی و توسعه کلینیک دیابت و فشار خون اقدام خوبی بود که انجام شد این موضوع در حوزه پیشگیری و درمان است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گلستان گفت: همه خانواده‌ها باید پزشک مشاوره‌ای داشته باشند که در ابتدای ابتلاء، فرد درمان شود.

زینلی افزود: خوشبختانه ۹۰ درصد خدمات نا باروری در خدمات سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

وی ضمن اشاره به مساعدت به جامعه کارفرمایی، اشاره کرد: سازمان نسبت به بخشودگی جرایم کار فرمایی، ۱۰ هزار میلیارد تومان مساعدت کرده است.

زینلی به تأسیس و توسعه مراکز درمانی شهرستان‌های گلستان اشاره کرد و افزود: در شهرستان آق قلا برای احداث درمانگاه مناقصه خواهیم گذاشت. همچنین سال جاری در بیمارستان حکیم جرجانی دستگاه ام آر آی پیشرفته راه اندازی خواهد شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی در مورد مراجعات به مراکز درمانی استان گفت: سال گذشته ۱۱ میلیون بار مراجعه به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سازمان انجام شده است.