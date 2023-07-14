تجلیل از ۱۰ بانوی فعال و تاثیرگذار عرصه فرهنگ وهنر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسین بلاغی در آئین تجلیل از ۱۰ بانوی فعال و تأثیرگذار عرصه فرهنگ و هنر در تبریز با اشاره به سالروز نزول آیه‌ی انسان و روز مباهله اظهار داشت: زنان بنیان خانواده هستند و حضرت زهرا (س) در عین کم سن و سال بودن در مقام ام ابیها قرار گرفته و اساس و بنیان خانواده بود.

وی افزود: بانوان در عین اینکه خود نصف جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، تربیت نصف دیگر جامعه نیز بر عهده‌ی آنان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، زنان و مادران را عنصر تکاملی جامعه برشمرد و گفت: اگر ایفای نقش بانوان از جامعه حذف شود جامعه ابتر می‌ماند و به تکامل نمی‌رسد و دیدگاه قرآن نیز مبتنی بر این مسئله است.

بلاغی افزود: قرآن در هر جا که از مرد مؤمن نام می‌برد در کنار آن از بانوی مومنه نیز سخن به میان می‌آورد و در معارف اسلامی زن و مرد همپای هم در تکامل جامعه، مؤثر و نقش آفرین هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به جایگاه زنان در انقلاب اسلامی ایران، گفت: انقلاب اسلامی نشان داد که زن پایه و بنیان اعتقادی دارد و در تمام ابعاد می‌تواند نقش آفرینی نماید.

وی افزود: در جامعه‌ی غرب که تهی از اخلاقیات است و خانواده رو به اضمحلال قرار گرفته، وقتی سخن از بنیان خانواده به میان می‌آید استقبال می‌کنند تا شاید این بخش آسیب‌دیده را به سمت ترمیم واصلاح پیش ببرند.

وی هفته خانواده و روز ملی عفاف و حجاب را فرصت مغتنمی برای تجلیل از بانوان تأثیرگذار در عرصه فرهنگ، هنر، قرآن، رسانه و دین برشمرد و گفت: قاطبه‌ی بانوان فعال در حوزه‌های یاد شده عفیف و نجیب و متعهد هستند و این جمع به نمایندگی از این بانوان فرهیخته انتخاب شده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ادامه به فعالیت نخستین کانون دختران دهه هشتادی با عنوان رهپویان یاس در استان اشاره کرد و گفت: خوشحالیم که این اتفاق در شهر اولین‌ها افتاده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا شاهد رشد و توسعه‌ی بیش از پیش فعالیت بانوان در عرصه‌های مختلف علی‌الخصوص در حوزه فرهنگ و هنر باشیم.

در این آئین از معصومه شکوهی فعال رسانه‌ای (صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه پیام آذربایجان و دوهفته نامه صدای زنان)، سهیلا باقریان باغمیشه شاعر و نویسنده، حمیده سلطانی نویسنده، کبری رادپور، هنرآموز نقاشی، الهام قاسمیان دیزج مهر فعال حوزه مؤسسات فرهنگی، اعظم وایانی فیلمساز و پژوهشگر، طیبه شریعت مدرس و حافظ قرآن، ژاله صنعتگر هنرآموز و مدرس رشته نقاشی، فریبا فتحیان یوسف آبادمدرس و هنرمند هنرهای تجسمی و ام‌البنین طالبی، مدرس و قاری قرآن، تجلیل شد.