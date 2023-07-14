۱۵ هزار واحد مسکونی برای محرومان در خراسان جنوبی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال‌الدین آبرومند صبح جمعه جمعه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه محرومیت‌زدایی در حوزه‌های مختلف و روستاها با همکاری مردم و دولت از برنامه‌های مهم قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن محتبی (ع) است، اظهار کرد: هدف اصلی ما این است که ظرفیت و توانمندی را در جامعه هدف خود ایجاد کنیم.

دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) بیان کرد: بی شک به دنبال رفع محرومیت‌ها در حوزه آبرسانی مسائل و موضوعات دیگر چون ساخت مسکن، مدارس، راه روستایی، حوزه آبخیزداری و آبخوان‌داری، اشتغالزایی، تقویت حوزه کشاورزی و دانش بنیان نیز رونق خواهد گرفت تا جمعیت پایداری در روستاها داشته باشیم.

آبرومند با اشاره به اینکه در اقدامات محرومیت‌زدایی باید همه متولیان به صورت جهادی نه اداری کارها را دنبال کنند، بیان کرد: کار جهادی مرزبندی ندارد و تا حل همه مشکلات در جغرافیای مناطق محروم مسائل را پیگیری می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات محرومیت‌زدایی با کیفیت کامل انجام شود، افزود: رویکرد دولت همراهی با قرارگاه است و اگر همراهی دولت را نداشته باشیم نمی‌توانیم در حوزه محرومیت‌زدایی روستاهای مختلف کشور ورود پیدا کنیم.

دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) با بیان اینکه فرمانده کل سپاه پاسداران این اجازه را به ما داده‌اند که از همه ظرفیت‌های سپاه برای انجام اقدامات محرومیت‌زدایی استفاده کنیم، گفت: نمایندگان در قانون بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ظرفیت قانونی خوبی برای فعالیت‌های قرارگاه ایجاد کرده‌اند.

آبرومند در زمینه نیازهای مناطق محروم خراسان جنوبی بیان کرد: ساخت مسکن از جمله این نیازهاست و ۱۵ هزار واحد مسکن محرومان برای جامعه هدف در همه مناطق استان احداث می شود.

گفتنی است در این نشست تفاهم‌نامه همکاری مشترک استانداری خراسان جنوبی و قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) درخصوص محرومیت‌زدایی و پیشرفت منطقه‌ای امضا شد.