جریمه سنگین حمل کنندگان غیر مجاز مرغ زنده در کردستان

آرش معزی در گفت و گو با خبرنگار مهر از صدور رأی محکومیت ۲ نفر که اقدام به حمل مرغ زنده فاقد مجوز بهداشتی قرنطینهای حمل کرده بودند، خبر داد.
وی افزود: اکیپهای اداره کل دامپزشکی کردستان در اجرای وظایف قانونی ۲ خودروی ایسوزو حامل مرغ زنده را که به صورت غیر مجاز و بدون گواهی بهداشتی قرنطینهای این امر را انجام میدادند، توقیف کردند.
مسئول حقوقی اداره کل دامپزشکی کردستان اعلام کرد: پرونده متخلفین به نهادهای قضائی ارجاع داده شد و دستگاه قضا نیز پس از بررسی محتویات پرونده تشکیل شده علیه این افراد، رأی به مجرمیت این اشخاص صادر و آنها را به پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.
معزی تصریح کرد: هرگونه نقل و انتقال دام زنده و فرآوردههای خام دامی تنها با اخذ مجوز حمل بهداشتی امکان پذیر است.
وی افزود: به استناد ماده ۴ آئین نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فرآوردههای خام دامی، هرگونه نقل و انتقال دام زنده از جمله مرغ زنده، فرآوردههای خام دامی، دارو و مواد بیولوژیک نیازمند اخذ مجوز بهداشتی حمل از سازمان دامپزشکی کشور یا ادارات کل دامپزشکی استانهاست.
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