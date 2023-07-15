به گزارش خبرنگار مهر، سعید حیدری عصر شنبه در جمع بخشداران استان در شهر کاکی با تاکید بر انتظار مردم از مسئولان جهت خدمت و رفع موانع و مشکلات اظهار داشت: در بحث تبیین خدمات نظام، دولت و دشمن شناسی یکی از اولویت‌های ما این است که راهبردهای دشمن را به مردم منعکس کنیم اما این به این معنی نیست که ما به نقص‌های خود آگاه نیستیم.

مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر نقش برنامه ریزی ها و تصمیمات و کارهای مسئولان را در رفتار مردم با اهمیت خواند و افزود: نباید با تصمیم‌ها و اقدامات خود موجبات ناامیدی مردم را فراهم کنیم.

حیدری با اشاره به موضوع انتخابات و نقش نخبه‌ها و گروه‌ها در ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات گفت: باید از هر ظرفیتی که می‌تواند در برگزاری یک انتخابات پرشور کمک کند استفاده کنیم و در این راستا نشست‌هایی را با جوانان، نخبه‌ها و گروه‌های مختلف شروع کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: بخشداران و سایر مسئولان از انجام اقدامات و حضور در جلسات و نشست‌هایی که شائبه دخالت در انتخابات را به وجود بیاورد دوری کنند اما میزبان تمام گروه‌های فکری و سیاسی باشید.

مستندسازی و انتشار اخبار

مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مستندسازی و انتشار اخبار اقدامات انجام شده به مردم را جهت آگاه سازی ضروری دانست و ادامه داد: مستند سازی اقدامات یکی از کارهای ارزشمند آقای حیدری بخشدار کاکی است که من دیدم و تشکر می‌کنم.

وی تاکید کرد: حجم بالای تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته را به مردم بگویید زیرا اگر ما کارها و خدمات انجام شده را به مردم نگوییم دشمنان دست روی نقاط ضعف می‌گذارند و آنها را برجسته می‌کنند.

حیدری خاطر نشان کرد: حضور مسئولان در بین مردم امید آفرین است لذا ارتباط خود را با مردم، گروه‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی و بخصوص رسانه‌ها تقویت کنید.