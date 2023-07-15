تاکید وزیر خارجه اندونزی بر نقش کشورش در جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در پنجاه و ششمین نشست وزرای امور خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه‌ آن) در جاکارتا، پایتخت اندونزی حضور دارد، با وزیر خارجه اندونزی دیدار و گفتگو کرد.

رتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونزی طی نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در جاکارتا اعلام کرد: ترکیه و اندونزی نفوذ قابل توجهی در مناطق مختلف دارند و نقش مهمی در جهان اسلام در میان کشورهایی با جمعیت بسیار زیاد دارند.

طرفین پس از این دیدار نشست خبری مشترک برگزار کردند.

مرسودی با اشاره به ادامه مذاکرات بر سر توافقنامه مشارکت همه جانبه اقتصادی اندونزی و ترکیه، اعلام کرد: امیدواریم که بخش خصوصی ترکیه با استفاده از اندونزی به عنوان یک قطب مهم صنعتی به بازار آسیا و اقیانوسیه دسترسی پیدا کند و در عین حال به منابع مرتبط با مواد صنعتی نیز دسترسی پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه اندونزی امیدوار است همکاری بسیار قوی تری با ترکیه برقرار کند، گفت که هدف آنها ایجاد برنامه عملیات مشترک در این چارچوب با زمینه‌های همکاری عملی و با توسعه گفتگوهای بخشی است.

وزیر خارجه اندونزی ادامه داد که دو کشور عضو گروه- ۲۰ و سازمان همکاری اسلامی و میکتا (مکزیک، اندونزی، کره جنوبی، ترکیه و استرالیا) بوده و می توانند مبادلات فیمابین را توسعه دهند.