فدراسیون اتومبیلرانی مجوزی برای فعالیت در خودروهای کلاسیک ندارد

بهنام صمدی در حاشیه گردهمایی خودروهای کلاسیک در تبریز به خبرنگار مهر گفت: گردهمایی خودروهای کلاسیک به همت انجمن وسایل نقلیه تاریخی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی به مناسبت روز خانواده با حضور ۷۰ خودرو کلاسیک در تبریز برگزار شد.

رئیس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان افزود: این کانون با قدمتی ۸۸ ساله از سال ۱۳۱۴ به عنوان متولی اتومبیلرانی در کشور فعالیت داشته و نماینده اصلی و رسمی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (Fia) و فدراسیون جهانی گردشگری (Ait) در ایران است.

صمدی ابراز داشت: در سال ۱۳۷۰ طی تفاهمی با فدراسیون اتومبیلرانی فعالیت‌های ورزشی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به فدراسیون واگذار شده و اساس تشکیل فدراسیون هم همین مأموریتی بوده که از سوی کانون واگذار شده است.

وی گفت: فدراسیون اتومبیلرانی به نوعی فرزند کانون جهانگردی و اتومبیلرانی می‌باشد، به دوستان فدراسیون و هیئت استان توصیه می‌کنیم که از طرح ادعاهای بی پایه و حاشیه سازی های بی مورد علیه کانون خودداری کنند.

صمدی گفت: به استناد تفاهم مذکور، بخش ورزشی و قهرمانی کانون، صرفاً در داخل پیست به فدراسیون واگذار شده و هرگونه فعالیت فدراسیون در خارج از پیست و مسابقات ورزشی، خارج از حدود وظایف و اختیارات واگذار شده است.

وی گفت: فدراسیون هیچ گونه مجوزی برای فعالیت در حوزه خودروهای کلاسیک و کمپر و سافاری و حتی آفرود خارج از پیست را نداشته و هر نوع فعالیتی در این حوزه بدون مجوز کانون، اساساً غیر قانونی است.