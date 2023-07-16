بهره برداری از ۱۳ طرح صنعتی- معدنی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ایزدی ظهر یکشنبه در نشستی خبری بیان کرد: ۱۳ طرح صنعتی - معدنی در استان فارس با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری است.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح‌های صنعتی یک هزار و ۶۹۲ اشتغال جدید در استان فارس ایجاد خواهد شد.

ایزدی تاکید کرد: مشکلات بیش از یک هزار و ۱۰۰ واحد اقتصادی در کارگروه رفع موانع تولید فارس مورد بررسی قرار گرفته و ۹۰ درصد از این مشکلات برطرف شده است.

وی در ادامه به تعداد پروانه‌های بهره برداری صنعتی صادر شده در استان نیز اشاره کرد و افزود: بیش از چهار هزار و ۲۹۲ پروانه بهره برداری صنعتی در فارس صادر شده و استان فارس پنجمین استان کشور در این حوزه است.

او ادامه داد: با صدور این تعداد پروانه بهره برداری صنعتی در فارس واحدهای صنعتی برای ۱۰۳ هزار و ۹۰۸ نفر اشتغال ایجاد شد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس همچنین تاکید کرد: طی سال گذشته میزان صادرات کالا و خدمات از استان فارس به کشورهای هدف دو میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار و واردات استان نیز ۱۸۱ میلیون دلار بوده است.