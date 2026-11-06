به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد امروز جمعه از پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو بازدید کرد. در این بازدید که فرمانداران شهرستان‌های تیران و کرون، شاهین‌شهر و نجف‌آباد نیز حضور داشتند، مدیرکل، معاونان، رؤسای ادارات ستادی و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان استاندار را همراهی کردند.

جمالی‌نژاد از نزدیک در جریان ظرفیت‌های زیستگاهی، ارزش‌های اکولوژیک و وضعیت حفاظت از حیات‌وحش قمیشلو قرار گرفت و از بخش‌هایی از زیستگاه‌های طبیعی و عرصه‌های تحت مدیریت حفاظتی منطقه بازدید و بررسی کرد.

پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده قمیشلو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های طبیعی استان اصفهان، از جایگاه ویژه‌ای در حفاظت از تنوع زیستی و استمرار حیات گونه‌های ارزشمند جانوری برخوردار است. این منطقه با برخورداری از زیستگاه‌های متنوع و چشم‌اندازهای طبیعی، علاوه بر اهمیت حفاظتی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای مطالعات علمی، آموزش محیط‌زیستی و گردشگری مسئولانه دارد.

در جریان این بازدید، موضوعات مرتبط با مدیریت حفاظتی منطقه، ضرورت توجه به امکانات و تجهیزات محیط‌بانی، تقویت توان عملیاتی نیروهای حفاظتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای ارتقای حفاظت از عرصه‌های طبیعی مورد توجه قرار گرفت.

همچنین ظرفیت‌ها، مسائل و پیشنهادهای مرتبط با مدیریت منطقه در دفتر سرمحیط‌بانی ثبت شد تا مبنای پیگیری‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر قرار گیرد.

یکی از محورهای مهم این بازدید، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه در چارچوب ملاحظات محیط‌زیستی بود. بر اساس این رویکرد، حفاظت از طبیعت نه مانعی برای توسعه، بلکه زیرساختی اساسی برای پایداری فعالیت‌های اقتصادی، رونق گردشگری مسئولانه و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی محسوب می‌شود.

بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردم، تشکل‌های محیط‌زیستی، جوامع محلی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت حفاظت مشارکتی و کاهش فشار بر زیستگاه‌های طبیعی شود.

استاندار اصفهان در یادداشت یادبود خود نیز به اهمیت ظرفیت‌های قمیشلو و ضرورت توجه به حفاظت و بهره‌گیری شایسته از قابلیت‌های آن اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده قمیشلو که در ۴۵ کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع شده، اولین منطقه حفاظت شده جهان است. ۱۵۰ سال پیش ظل‌السلطان پسر ارشد ناصرالدین‌شاه و حاکم اصفهان، قمیشلو را به عنوان قُرُق اختصاصی شکار منطقه ممنوع اعلام کرد و حتی اجازه چرا به دام‌ها در این منطقه را نداد؛ ظل‌السطان حتی برای خود در این منطقه قلعه مجللی برپا کرد.

این منطقه در سال ۱۳۴۲ با نام "منطقه حفاظت شده قمیشلو" از تملک شاهزادگان قاجار گرفته شد و تحت مدیریت سازمان شکاربانی و نظارت بر صید قرار گرفت. در سال ۱۳۷۴ منطقه قمیشلو به عنوان پناهگاه حیات‌وحش اعلام شد و در نهایت سال ۱۳۹۱ تغییراتی در محدوده مرز پناهگاه ایجاد و بخش مرکزی منطقه قمیشلو به پارک ملی ارتقا یافت. ‌

این پارک در حال حاضر با وسعت ۱۱۳ هزار و ۷۰۰ هکتار، زیستگاه گونه‌های مختلف حیات وحش از جمله آهو، قوچ، پازن، میش، کَل، بُز، گُرگ، کبک، تیهو و کفتار است.