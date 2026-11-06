علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در جو منطقه، اظهار کرد: شرایط ناپایدار جوی در استان تا صبح روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و در این مدت، آسمان در بیشتر مناطق نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد، بارندگی و در برخی ساعات رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: در مناطق مرتفع استان نیز احتمال بارش به شکل رگبار برف وجود دارد و شدت بارندگی‌ها طی روزهای شنبه و یکشنبه افزایش می‌یابد که اوج فعالیت این سامانه به‌ویژه برای روز شنبه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه بارش‌های پیش‌رو می‌تواند مخاطراتی را در برخی مناطق به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: آب‌گرفتگی معابر، شکل‌گیری رواناب و طغیان مسیل‌ها از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی و رگبار تگرگ نیز در برخی نقاط وجود دارد.

زورآوند نیمه غربی و مناطق شمالی استان را از نواحی مستعدتر برای دریافت بارش‌های شدید عنوان کرد و گفت: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی، شهروندان باید از ترددهای غیرضروری، کوهنوردی و حضور در ارتفاعات و نقاط در معرض برخورد صاعقه خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به وزش بادهای لحظه‌ای نسبتاً شدید در جریان فعالیت این سامانه، بر ضرورت اطمینان از استحکام سازه‌های موقت تأکید کرد و افزود: رعایت توصیه‌های ایمنی می‌تواند از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره تغییرات دمایی روزهای آینده نیز اظهار کرد: دمای هوا در روز جمعه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روز شنبه تا سه‌شنبه در اغلب مناطق استان کاهش نسبتاً قابل توجهی را تجربه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در بامداد روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، دمای هوا علاوه بر مناطق سردسیر، در بیشتر مناطق معتدل استان نیز به زیر صفر درجه خواهد رسید.