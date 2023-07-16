به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گفته می‌شود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یکی از فرماندهان ارتش خصوصی واگنر را به عنوان جایگزین یوگنی پریگوژین، فرمانده شورشی سابق این گروه معرفی کرده است؛ اما فرمانده احتمالی واگنر کیست؟

رویترز نوشته است که پوتین فردی مشهور به «سیدوی» که به روسی به معنای «مو خاکستری» است را برای جانشینی پریگوژین پیشنهاد کرده است.

سیدوی کیست؟

براساس اسناد تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو ، اسناد رسمی فرانسه، منابع مطلع و همچنین گزارش رسانه‌های روس، سیدوی یکی از فرماندهان ارشد واگنر است.

وزارت خزانه‌داری فرانسه فردی به نام آندری تروشِف را با نام مستعار «سیدوی» توصیف کرده است.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از نزدیکان او می‌توان به دیمیتری اوتکین، یکی از افسران اسبق اداره اصلی اطلاعات نظامی روسیه(GRU) و یکی از بنیانگذاران واگنر اشاره کرد.

کانال‌های تلگرامی حامی واگنر به دفعات نوشته‌اند که تروشف با نام سازمانی سیدوی شناخته شده و یکی از فرماندهان ارشد واگنر به شمار می‌رود.

روزنامه کامرسانت چاپ مسکو به نقل از پوتین نوشته است که سیدوی، فرمانده اصلی واگنر بوده است.

* اتحادیه اروپا در اسناد سال ۲۰۲۱ خود، او را تحت عنوان «مدیر اجرایی(رئیس ستاد کل) گروه واگنر» و از موسسان واگنر معرفی کرده است.

همچنین این بلوک در این سند مدعی شده که آندری تروشف، در عملیات‌های نظامی گروه واگنر در سوریه حضور و مشارکت داشته است.

در بخشی از این سند آمده است: او به طور مشخص در منطقه دیرالزور فعالیت داشت. از این رو برای اقدامات جنگی بشار اسد رئیس جمهور سوریه کمکی حیاتی محسوب می شود و در نتیجه دمشق حامی او است. انگلیس نیز در اسناد ترحیمی علیه سوریه او را مدیر اجرایی واگنر معرفی می کند.

او به طور مشخص در منطقه دیرالزور فعالیت داشت. از این رو، برای اقدامات جنگی بشار اسد(رئیس جمهور سوریه) کمکی حیاتی محسوب می‌‎شد و در نتیجه، دمشق حامی او است

* به گفته منابع روس، تروشف پنجم آوریل ۱۹۶۲ در لنینگراد، سن‌پترزبورگ امروزی، متولد شده است. در اسناد تحریمی غرب علیه روسیه، تاریخ تولد او ۵ آوریل ۱۹۵۳ ذکر شده است و دلیل آن مشخص نیست.

این منابع مدعی شده‌اند که او در جریان جنگ یک دهه‌ای شوروی سابق در افغانستان حضور داشته است. پس از فروپاشی شوروی، او در قفقاز شمالی برای ارتش روسیه خدمت کرد و سپس به SOBR منتقل شد. SOBR یک واحد نیروهای ویژه واکنش سریع زیر نظر وزارت کشور روسیه است. او فرمانده این واحد بود.

* در تصویری که رسانه‌های روسیه در سال ۲۰۱۷ منتشر کردند، پوتین در کنار تروشف، اوتکین و چند نفر دیگر دیده می‌شود. هر دو نفر چندین مدال روی یونیفرم دارند و گفته می‌شود عکس در سال ۲۰۱۶ گرفته شده است.

تروشف به‌خاطر خدماتش در افغانستان، دوبار نشان ستاره سرخ(نشانی نظامی در اتحاد جماهیر شوروی) دریافت کرد. او همچنین در سال ۲۰۱۶ به خاطر یورش طوفانی به اردوگاه گروه داعش در شهر پالمیرا، واقع در استان حُمص سوریه، بالاترین نشان روسیه یعنی «قهرمان روسیه» را به سینه آویخت.

پریگوژین ۶۲ ساله در دوره‌ای که فرماندهی واگنر را برعهده داشت، به طور علنی مقامات ارشد نظامی روسیه به ویژه سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور را به‌دلیل نحوه مدیریت جنگ اوکراین، به شدت هدف انتقاد قرار داده بود. موضع‌گیری او علیه مقامات جنگی مسکو در نهایت به شورش او و گروه واگنر و تصرف کوتاه‌مدت شهر روستوف منجر شود.

اما اندکی پس از حرکت او و افرادش به سمت مسکو، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس بلافاصله میانجی‌گری کرد و پریگوژین به افرادش دستور عقب‌نشینی داد. براساس توافق کرملین و پریگوژین، او از اتهامات خیانت تبرئه و به بلاروس تبعید شد. با این حال، لوکاشنکو هفته گذشته گفت که فرمانده واگنر به روسیه بازگشته است.

وزارت دفاع فدراسیون روسیه هفته گذشته در ارتباط با تسلیحات و تجهیزات گروه واگنر در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه طبق برنامه در حال تکمیل دریافت تسلیحات و تجهیزات نظامی گروه واگنر هستند. همچنین براساس توافق صورت‌گرفته، این گروه از این به بعد زیر نظر وزارت دفاع روسیه فعالیت خواهد کرد.