ژنرال آمریکایی: پریگوژین احتمالا مُرده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌پست، رابرت آبرامز، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا مدعی شده است که یوگنی پریگوژین، فرمانده گروه واگنر که در شورشی نافرجام و کوتاه‌مدت، علیه مسکو اقدام کرده بود، احتمالاً مرده یا زندانی شده است!

آبرامز که پیش از بازنشستگی به‌عنوان فرمانده ارتش آمریکا در کره جنوبی فعالیت می‌کرد، مدعی شد: ارزیابی شخصی من این است که شک دارم پریگوژین دوباره در ملاء عام دیده شود. فکر می‌کنم یا پنهان شده، یا زندانی است یا به طریقی دیگر مساله‌اش حل و فصل شده اما شک دارم دوباره او را ببینیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا میلیاردر روس پس از شورش علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، زنده است یا خیر، مدعی شد: شخصاً چنین فکری نمی‌کنم و اگر هم زنده باشد، جایی دیگر زندانی است.

ژنرال بازنشسته آمریکایی همچنین درباره تاکید دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین درباره برگزاری جلسه بین پریگوژین و پوتین پس از شورش واگنر، ابراز تردید کرد و مدعی شد: اگر مدرکی واقعی دال بر ملاقات پوتین و پریگوژین ببینم، قطعاً غافلگیر خواهم شد و معتقدم این جلسه برگزار نشده و صحنه‌سازی بوده است!

رابرت آبرامز- ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا(مرکز تصویر)

پسکوف دوشنبه هفته جاری تایید کرد که پوتین ۳۵ نفر از جمله پریگوژین را به جلسه‌ای دعوت کرده و این جلسه سه ساعت طول کشیده است. وی همچنین به وضوح اعلام کرد که پوتین در این نشست ارزیابی خود از اقدامات واگنر در جریان جنگ اوکراین و تصرف شهر راهبردی باخموت و همچنین اتفاقات ۲۴ ژوئن (روز شورش واگنر) را برای مدعوین جلسه تشریح کرده است.

پریگوژین ۶۲ ساله در دوره‌ای که فرماندهی واگنر را برعهده داشت، به طور علنی مقامات ارشد نظامی روسیه به ویژه سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور را به‌دلیل نحوه مدیریت جنگ اوکراین، به شدت هدف انتقاد قرار داده بود. موضع‌گیری او علیه مقامات جنگی مسکو در نهایت به شورش او و گروه واگنر و تصرف کوتاه‌مدت شهر روستوف منجر شد.

اما اندکی پس از حرکت او و افرادش به سمت مسکو، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس بلافاصله میانجی‌گری کرد و پریگوژین به افرادش دستور عقب‌نشینی داد. براساس توافق کرملین و پریگوژین، او از اتهامات خیانت تبرئه و به بلاروس تبعید شد. با این حال، لوکاشنکو هفته گذشته گفت که فرمانده واگنر به روسیه بازگشته است.

براساس داده‌ها یک تارنمای ردیابی پرواز، یکی از جت‌های شخصی پریگوژین پس از شورش نافرجام، چندین بار در مسیر بلاروس-روسیه تردد کرده است. گفته می‌شد او هفته گذشته در دفتر سرویس امنیت فدرال روسیه در سن‌پترزبورگ دیده شده است.

همچنین مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا اخیراً مدعی شد که شورش نافرجام پریگوژین، باعث خشم روسیه شده است. وی مدعی شد: زنده ماندنش را تضمین نمی‌کنم. مشخصاً پریگوژین صاحب یک فرصت شد. اگر می‌خواهید علیه پادشاه شورش کنید، با اسلحه پلاستیکی این کار را نکنید. او این کار را کرد و شکست خورد.