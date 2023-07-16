هیات های مذهبی مهم ترین رکن فعالیت های اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران و معاونین شورای نگهبان استان فارس بیان کرد: هیأت‌های مذهبی یکی از مهم‌ترین ارکان اجتماعی بوده به گونه‌ای که اگر عزاداری امام حسین (ع) در هیأت‌های مذهبی نبود هیچ گاه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نمی‌رسید.

وی اضافه کرد: مردم حوصله انجام فعالیت‌های سیاسی را نداشته اما زمانی که فعالیت‌ها در قالب هیأت‌های مذهبی انجام شود آحاد مختلف مردم اعلام آمادگی کرده و همکاری می‌کنند.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: شورای نگهبان حافظ و نگهبان تمامی احکام مورد تاکید قرآن کریم بوده و اجازه نخواهد داد قانونی برخلاف احکام قرآن باشد.

وی ادامه داد: طی ۴۴ سال گذشته فقها نقش نظارتی ویژه ای بر روند تصویب قوانین در کشور داشته‌اند و این موضوعی است که کمتر در جامعه مورد توجه بوده است.

آیت الله دژکام در ادامه تصریح کرد: برخی دشمنان می‌خواهند این موضوع دروغین را به جامعه تزریق کنند که مردم به زور از حجاب استفاده می‌کنند اما در واقعیت اینگونه نیست و افراد «انتخاب گرایانه» نسبت به انتخاب چادر به عنوان حجاب برتر اقدام کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس خاطرنشان کرد: در نظام مردم سالاری دینی نقطه اوج عرفان برای مردم وجود داشته و آن این بوده مردم چیزی را انتخاب می‌کنند که خدا می‌خواهد.

وی ادامه داد: موضوع تحقق خواست خداوند در انتخابات نیز صادق است و مردم برای خود چیزی نمی‌خواهند ولی نسبت به اصلاح جامعه اسلامی و در راستای تحقق خواست الهی گام بر می‌دارند.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: شورای نگهبان وظیفه داشته تا از نفوذ جریان‌های حامی دشمنان به قوای سه‌گانه جلوگیری کرده و از رأی مردم صیانت کند.