به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی عصر شنبه در نشست نخبگانی روز نکوداشت زاینده‌رود، اظهار کرد: هجدهم مهر روز زاینده‌رود است و شورای شهر، نمایندگان، اتاق بازرگانی، صنف کشاورزان و سمن‌ها همه دغدغه‌مند این موضوع بودند.

وی افزود: در این دوره مدیریت شهری، کمیسیون آب به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی شورا تشکیل شد و مدیریت شهری نیز این مسئله را دغدغه خود قرار داد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: شورای شهر نقش تسهیل‌گری، حمایت و پیگیری را به‌عنوان نماینده مردم و ذی‌نفع اصلی ایفا کرده و در کنار کشاورزان که پرچمدار مطالبه زاینده‌رود بودند، ایستاده است.

نورصالحی افزود: به موازات این اقدامات، دبیرخانه فرهنگی زاینده‌رود با ردیف بودجه و ساختار مشخص تشکیل شد تا نشست‌ها و همایش‌ها برگزار و دغدغه زنده بماند.

وی خاطرنشان کرد: کارهای پژوهشی متعددی با محوریت حق‌آبه‌ها، فرونشست، آلودگی، ریزگردها و پیامدهای خشکی رودخانه انجام شد و هر طرح مطالعاتی نیازمند حمایت، تقریباً با اجماع شورا پشتیبانی مالی گرفت.

پیگیری پروژه‌های تأمین آب

رئیس شورای شهر اصفهان گفت: در دولت سیزدهم پیگیری پروژه‌هایی مانند ماندگان، تونل سوم کوهرنگ و مباحث مرتبط با منابع آبی جدی‌تر شد.

نورصالحی تاکید کرد: مطالبه بهشت‌آباد همواره مطرح بوده و شورا هیچ‌گاه نخواسته این مطالبه کنار گذاشته یا جایگزین شود.

وی ابراز کرد: اختصاص عواید ناشی از تراکم و ارزش افزوده به بخش آب با حمایت رئیس‌جمهور شهید رئیسی از اقدامات مهم این دوره بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در حوزه آب دریا، سامانه دوم آبرسانی و کوهرنگ سوم نیز در سال‌های اخیر کار شده و همچنان به جدیت و پشتکار نیاز دارد.

نورصالحی خاطرنشان کرد: کسانی که درگیر پروژه‌ها بودند، فارغ از محدودیت منابع مالی، با تمام وجود پیگیر بودند.

وی با اشاره به دیدار مشترک با رؤسای شوراهای تهران و قم با معاون اول رئیس‌جمهور گفت: آقای عارف پروژه تأمین آب فلات مرکزی را پروژه‌ای ملی و مورد نیاز دانستند اما انتقاد داشتند که این قبیل طرح‌ها صددرصد اصفهانی دیده نشوند و در مقیاس ملی مطالبه شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: این نکته باید سرلوحه کار باشد؛ نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی نیز می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری داشته باشند. اگر راه‌حل منطقی برای زاینده‌رود اندیشیده نشود، خسارت آن در سطح ملی خواهد بود.

به گزارش مهر، نشست نخبگانی روز زاینده‌رود با حضور نمایندگان سمن‌های محیط‌زیست، صنف کشاورزان اصفهان، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس عصر امروز برگزار شد.