توافق برای گازوئیل نشان‌ از همکاری اقتصادی مسکو-واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌ گذاری و همکاری‌ های اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌ گذاری مستقیم مسکو در واکنش به تعلیق تحریم‌ های مربوط به گازوئیل کشورش از سوی آمریکا اعلام کرد: توافق میان مسکو و واشنگتن درباره عرضه سوخت دیزل، قدرت همکاری اقتصادی روسیه و آمریکا و مزایای آن را برای مردم و جهان را نشان می‌ دهد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌ گذاری و همکاری‌ های اقتصادی با کشورهای خارجی سپس با اشاره به تلاش‌ های مشترک پوتین و ترامپ برای تثبیت قیمت نفت و بازارها در سال 2020 اضافه کرد: امروز نیز سران روسیه و آمریکا این تلاش‌ ها را ادامه می‌ دهند.

دفتر ریاست‌جمهوری روسیه پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین در گفتگو با دونالد ترامپ، بر تأثیر مثبت عرضه انرژی روسیه بر اقتصاد جهانی تأکید کرد.

پیش از این، ترامپ مدعی شده بود که با پوتین بر سر عرضه فوری صدها هزار تن گازوئیل و میلیون‌ها تن سوخت دیگر در ماه‌های آتی توافق کرده است.

وی هدف از این اقدام را کاهش بی‌سابقه قیمت سوخت برای کشاورزان و رانندگان آمریکایی عنوان کرد.