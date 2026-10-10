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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

توافق برای گازوئیل نشان‌ از همکاری اقتصادی مسکو-واشنگتن است

توافق برای گازوئیل نشان‌ از همکاری اقتصادی مسکو-واشنگتن است

نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی اعلام کرد: توافق بر سر گازوئیل نشان‌دهنده قدرت همکاری اقتصادی میان روسیه و آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌ گذاری و همکاری‌ های اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌ گذاری مستقیم مسکو در واکنش به تعلیق تحریم‌ های مربوط به گازوئیل کشورش از سوی آمریکا اعلام کرد: توافق میان مسکو و واشنگتن درباره عرضه سوخت دیزل، قدرت همکاری اقتصادی روسیه و آمریکا و مزایای آن را برای مردم و جهان را نشان می‌ دهد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌ گذاری و همکاری‌ های اقتصادی با کشورهای خارجی سپس با اشاره به تلاش‌ های مشترک پوتین و ترامپ برای تثبیت قیمت نفت و بازارها در سال 2020 اضافه کرد: امروز نیز سران روسیه و آمریکا این تلاش‌ ها را ادامه می‌ دهند.

دفتر ریاست‌جمهوری روسیه پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین در گفتگو با دونالد ترامپ، بر تأثیر مثبت عرضه انرژی روسیه بر اقتصاد جهانی تأکید کرد.

پیش از این، ترامپ مدعی شده بود که با پوتین بر سر عرضه فوری صدها هزار تن گازوئیل و میلیون‌ها تن سوخت دیگر در ماه‌های آتی توافق کرده است.

وی هدف از این اقدام را کاهش بی‌سابقه قیمت سوخت برای کشاورزان و رانندگان آمریکایی عنوان کرد.

کد مطلب 6973827

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
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      باز هم خیانت روس ها ، آقایون نه غربی نه شرقی ، فقط باید رو پای خودمون بی ایستیم
    • حمید IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
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      روس ها همیشه دوستان خوبی برای ایران بودن؟تاریخ که چیز دیگه ای میگه
    • میثم IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
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      ابر قدرت دوم دنیا داره با آمریکا همکاری میکنه بخاطره منافعش...!!!
    • فری IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
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      ماشاالله به هم پیمان ما متاسفم واقعا برا خودمون
    • علی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 0
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      درحالی که خباثت و دشمنی وعداوت طرف غربی صهیونیستی آمریکایی برای هییت حاکمه روسیه ایران وچین اظهرمن الشمس است بخصوص طرف روسی که اینک شش سال است درگیرجنگی به نیابتی غرب و مستقیماخود آمریکاست!!!!رقص وسط میدان روسهادرمیدان دشمن غربی آمریکایی که بالذات و بالفطره باروسهازاویه ومشکل اساسی دارند خودش واقعا جای حیرت وتعجب دارد!!!!تقویت وشارژکردن روحیه وتاب آوری جبهه داخلی شیطان بزرگ ازباب موادسوختی بخصوص گازوییل قطعاپاس گل فراموش نشدنی و خیانت رسمی بابت شهدای گران قیمت وعزیزاین جبهه شرقیست،،،

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