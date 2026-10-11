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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۳

واکسن HPV فوایدی فراتر از پیشگیری از سرطان دارد

واکسن HPV فوایدی فراتر از پیشگیری از سرطان دارد

واکسن HPV عمدتاً به دلیل محافظت در برابر سرطان دهانه رحم شناخته می‌شود. اما این واکسن ممکن است مزیت مهم دیگری نیز داشته باشد: کاهش خطر عوارض جدی در دوران بارداری.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، تیمی به سرپرستی «ژونگ‌سونگ ژانگ» از موسسه کارولینسکا در استکهلم، مطالعه‌ای گسترده را روی بیش از ۶۲۴ هزار مورد زایمان اول انجام دادند.

حدود ۹۳ هزار نفر از این زنان علیه ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)- یک عفونت شایع مقاربتی که می‌تواند منجر به تغییرات پیش‌سرطانی و سرطانی شود- واکسینه شده بودند.

احتمال بروز چندین عارضه در زنان واکسینه شده کمتر بود؛ از جمله زایمان زودرس، پارگی زودرس کیسه آب و تولد نوزاد با وزن بسیار کم.

این ارتباط به‌طور کلی در میان زنانی که پیش از ۱۷ سالگی واکسینه شده بودند، قوی‌تر بود. احتمال زایمان زودرس در این گروه حدود ۱۰ درصد کمتر بود.

محققان اظهار داشتند که واکسیناسیون ممکن است از طریق پیشگیری از عفونت HPV و کاهش نیاز به روش‌های درمانی برای برداشتن بافت غیرطبیعی دهانه رحم، مؤثر واقع شود؛ چرا که این روش‌های درمانی با خطر بالاتر زایمان زودرس مرتبط هستند.

آنها در یک بیانیه خبری اعلام کردند: «نتایج ما نشان می‌دهد که واکسیناسیون علیه ویروس پاپیلومای انسانی نه تنها از نظر پیامدهای بارداری ایمن است، بلکه ممکن است با کاهش خطر بروز عوارض نامطلوب، مزایای دیگری نیز به همراه داشته باشد.»

کد مطلب 6973570

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