به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب‌الله جانثاری شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم بندرعباس، با اشاره به تحولات و تقابل‌های سال‌های اخیر اظهار کرد: در طول ۴۷ سال گذشته، دشمنان جمهوری اسلامی ایران گزینه‌های مختلفی را برای تضعیف و از بین بردن نظام به میدان آورده‌اند، اما به لطف خداوند در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

وی با اشاره به تهدیدهای مکرر نظامی آمریکا علیه ایران افزود: در سال‌های گذشته بارها از گزینه نظامی سخن گفته می‌شد و حتی برخی معتقد بودند آمریکا با استفاده از قدرت نظامی خود می‌تواند جمهوری اسلامی را از بین ببرد، اما در تحولات اخیر، این گزینه نیز به میدان آمد و نتیجه موردنظر دشمنان حاصل نشد.

جانثاری با بیان اینکه بررسی تحولات نزدیک به دو سال گذشته برای شناخت راهبردهای دشمن اهمیت دارد، گفت: به‌ویژه برای نسل جوان ضروری است که روند حوادث، اهداف اعلام‌شده و شیوه‌های مورد استفاده دشمنان را بشناسند و نسبت به تحولات پیرامونی خود آگاهی داشته باشند.

تشریح سه مرحله از راهبردهای دشمنان

معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به آنچه برنامه‌ریزی اندیشکده‌های آمریکایی و صهیونیستی برای مقابله با جمهوری اسلامی توصیف کرد، اظهار کرد: این برنامه‌ها در سه مرحله دنبال شده است؛ مرحله نخست با حمله نظامی آغاز شد، مرحله دوم بر شکل‌گیری اعتراضات و تبدیل آن به ناآرامی متمرکز بود و در مرحله سوم، تلاش شد با هماهنگی و مشارکت گسترده‌تر نیروهای خارجی، فشار نظامی افزایش یابد.

وی در تشریح مرحله نخست این راهبرد، به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: طراحان این مرحله تصور می‌کردند ابتدا با حمله نظامی، ترور فرماندهان و دانشمندان، هدف قرار دادن مراکز نظامی و مختل کردن سامانه‌های پدافندی، شرایط را برای ایجاد ناآرامی داخلی فراهم می‌کنند و در نهایت به براندازی جمهوری اسلامی می‌رسند.

جانثاری افزود: حمله نظامی در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و شماری از فرماندهان و دانشمندان کشور به شهادت رسیدند و مراکز نظامی نیز هدف قرار گرفتند، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از حدود ۱۴ ساعت پاسخ نظامی خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به حملات متقابل در جریان جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: به گفته وی، ادامه عملیات موشکی ایران و وارد شدن خسارت به طرف مقابل، محاسبات اولیه دشمن را با چالش مواجه کرد و در ادامه، درخواست آتش‌بس بدون قید و شرط مطرح شد؛ در حالی که پیش از آغاز جنگ، از ایران خواسته شده بود تسلیم شود.

معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، این روند را نشانه ناکامی راهبرد نظامی مورد اشاره خود دانست و تأکید کرد: آنچه در میدان رخ داد، با تصوری که از توان دفاعی و موشکی ایران ارائه می‌شد، تفاوت داشت.

وی در ادامه سخنان خود به مرحله دوم راهبرد مورد ادعایش پرداخت و حوادث دی‌ماه را در همین چارچوب تحلیل کرد.

جانثاری گفت: در این مرحله قرار بود به‌جای آغاز عملیات نظامی، ابتدا اعتراضات در داخل کشور شکل بگیرد و سپس با سازمان‌دهی گروه‌هایی از افراد، اعتراضات به ناآرامی و درگیری تبدیل شود.

وی بیان کرد: گروه‌هایی سازمان‌یافته در شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، اقدام به تخریب اموال عمومی، آتش زدن سطل‌های زباله و شکستن شیشه‌ها کردند و با افزایش درگیری‌ها، تلاش داشتند دامنه ناآرامی‌ها را گسترش دهند.

معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به نقش نیروهای انتظامی، بسیج و دستگاه‌های اطلاعاتی در مواجهه با این حوادث اظهار کرد: شماری از افرادی که در سازمان‌دهی و هدایت اقدامات خشونت‌آمیز نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند و برخی از پرونده‌های آنان به دستگاه قضایی ارجاع شد.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک اعتراض از اقدامات خشونت‌آمیز، در روایت خود از این حوادث گفت: بخشی از افرادی که در خیابان‌ها حضور یافتند، تحت تأثیر شرایط اقتصادی و فضای ایجادشده وارد تجمعات شدند، گروه‌هایی نیز با هدف تشدید درگیری‌ها و گسترش ناآرامی‌ها فعالیت می‌کردند.

جانثاری در ادامه، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ دی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم در این روز با حضور در خیابان‌ها، حمایت خود را از نظام، انقلاب، رهبری و کشور اعلام کردند.

وی با یادآوری راهپیمایی ۹ دی سال ۱۳۸۸ افزود: همان‌گونه که آن روز در تاریخ سیاسی کشور به‌عنوان روزی مهم و یوم الله شناخته شد، حضور مردم در ۲۲ دی نیز در مقابله با فتنه دی‌ماه نیز یوم الله است.

جانثاری در بخش دیگری از سخنان خود، به سومین مرحله از راهبرد مورد اشاره‌اش پرداخت و اظهار کرد: در این مرحله، به آمریکا و رژیم صهیونیستی با برخورداری از حمایت و پشتیبانی متحدان خود، تلاش کردند فشار نظامی گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی ایران وارد کنند.

وی با اشاره به اظهاراتی سخنگوی ناتو درباره حمایت از آمریکا، گفت: کشورهای متحد آمریکا در عملیات علیه ایران مشارکت و پشتیبانی گسترده‌ای داشته‌اند.

معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به آغاز جنگ رمضان در نهم اسفند سال گذشته، اظهار کرد: در این حملات، بیت رهبری هدف قرار گرفت و رهبر شهید انقلاب و شماری از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح به شهادت رسیدند و بخش‌هایی از سامانه‌های دفاعی کشور نیز مورد حمله قرار گرفت.

وی افزود: با وجود این حملات، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در فاصله حدود دو ساعت پس از آغاز حملات، پاسخ موشکی خود را آغاز کردند و عملیات مقابله‌ای در روزهای بعد نیز ادامه یافت.

جانثاری با مقایسه روند پاسخ نظامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: در جنگ ۱۲ روزه، پاسخ ایران پس از حدود ۱۴ ساعت آغاز شد، اما در جنگ رمضان این فاصله به حدود دو ساعت رسید.

وی همچنین با اشاره به تداوم درگیری‌ها در روزهای بعد، مدعی شد که دشمنان با وجود برخورداری از امکانات نظامی گسترده و حمایت متحدان خود، نتوانستند به اهداف اعلام‌شده‌شان دست یابند.

تأکید بر حضور مردم و پرهیز از دوقطبی‌سازی

جانثاری در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، بر پرهیز از دوقطبی‌سازی و ایجاد شکاف در جامعه تأکید کرد و گفت: وقتی بر ممنوعیت دوقطبی‌سازی تأکید می‌شود، باید به این پرسش پاسخ داد که وظیفه مردم در چنین شرایطی چیست.

وی پاسخ این پرسش را مراقبت، هوشیاری و حضور مستمر در میدان و صحنه دانست و افزود: حضور مردم باید با آگاهی و احساس مسئولیت همراه باشد و در مسیر حفظ همبستگی و تقویت توان ملی استمرار یابد.

معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تشبیه شرایط کنونی به عرصه خندق در صدر اسلام، بر اهمیت ایستادگی و حضور مردم در موقعیت‌های حساس تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در اجتماعات شبانه گفت: حضور مردم در خیابان‌ها را می‌توان بزرگ‌ترین کارگاه تولید قدرت ملی دانست؛ ظرفیتی که علاوه بر تقویت اقتدار کشور، زمینه تربیت دینی و انقلابی را نیز فراهم می‌کند.

جانثاری با تأکید بر نقش مردم در تحولات کشور اظهار کرد: حضور مستمر مردم در صحنه، افزون بر نمایش همبستگی اجتماعی، فرصتی برای تقویت باورهای دینی، ارزش‌های انقلابی و مسئولیت‌پذیری عمومی است و باید با مراقبت و هوشیاری همراه باشد.