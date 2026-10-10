عملیات اجرایی اتصال نهر میان جنگیه و ابودبس تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر سید محمدرضا موالی‌زاده عصر ام بهروز شنبه در حاشیه بازدید از نهر بحره، جنگیه و ابودبس در شهرستان کارون اظهار کرد: انتظار ما این است که کار با سرعت پیش رفته و تکمیل شود؛ میان جنگیه و ابودبس نقطه‌ای مورد انتظار و مطالبه مردم است که باید اجرایی شود و امتداد پیدا کند.

وی با اشاره به حجم عملیات باقی‌مانده تصریح کرد: در این نقطه حدود ۳۶۰ متر عملیات اجرایی باقی مانده که باید انجام شود و امیدواریم این اقدام هرچه سریع‌تر صورت گیرد تا مردم منطقه از نتایج آن بهره‌مند شوند.

استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر پروژه بیان کرد: تکمیل این مسیر آبی، نقش مهمی در تأمین نیازهای منطقه دارد و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های متولی به‌ویژه مجموعه آب و برق، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.