به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادند که به ازای هر ساعت کار زنان باردار در حالت خمیده به جلو، خطر سقط جنین ۳۶ درصد افزایش می‌یابد.

به گفته محققان، این مشاغل شامل مواردی همچون پیشخدمتی، کار در مزرعه، باغبانی و کارهای ساختمانی یا تعمیراتی بوده است.

آنها افزودند مشاغلی که مستلزم پیاده‌روی زیاد هستند نیز خطر از دست دادن بارداری را به ازای هر ساعت سرپا بودن زن، ۱۸ درصد افزایش می‌دهند.

«لوئیز مولنبرگ بگتروپ»، محقق ارشد این مطالعه و دانشیار بالینی در رشته بهداشت عمومی در دانشگاه کپنهاگ دانمارک، در یک بیانیه خبری گفت: «از دست دادن جنین برای یک زن بسیار دردناک است؛ بنابراین اگر کاری از دست ما برای پیشگیری از آن برآید، بسیار مهم است که محیط‌های کاری از چگونگی کاهش این خطر آگاه باشند.»

محققان برای انجام این مطالعه، داده‌های مربوط به ۸۰۰ هزار مورد بارداری در میان ۴۷۵ هزار زن را در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ تحلیل کردند.

آنها این داده‌ها را با اطلاعات مربوط به وضعیت بدنی حین کار بیش از ۴۰۰ زن که هنگام کار حسگرهایی روی کمر و ران خود داشتند، تطبیق دادند. این حسگرها مدت زمان ایستادن، راه رفتن و خم شدن به جلو را در ۱۰۰ شغل مختلف ثبت می‌کردند.

نتایج نشان داد که کار در حالت خمیده به جلو، بیشترین خطر را برای بارداری به همراه دارد و پس از آن، کارهای مستلزم راه رفتن و ایستادن قرار دارند.

راه رفتن با افزایش ۱۸ درصدی خطر سقط جنین مرتبط بود و هر ساعت کار در حالت ایستاده با افزایش ۳ درصدی خطر از دست دادن بارداری همراه بود. به ازای هر ساعت کار در حالت خمیده به جلو، خطر سقط جنین ۳۶ درصد افزایش می‌یافت.

این مطالعه نشان می‌دهد که در مجموع، حدود ۱۰ درصد از بارداری‌ها به سقط جنین منجر می شود، اما این رقم برای زنانی که یک ساعت در حالت خمیده کار می‌کردند، به حدود ۱۴ درصد می‌رسید.

مولنبرگ بگتروپ گفت: «این رقم بسیار بالایی است. از سوی دیگر، اینکه افراد در طول یک روز کاری مجموعاً بیش از یک ساعت در حالت خمیده به جلو باشند، نسبتاً نادر است. در واقع، میانگین زمانی که یک کارگر در وضعیت خمیده به جلو سپری می‌کرد، تنها ۲۴ دقیقه در روز بود.»

محققان اظهار داشتند که مشخص نیست چرا کار کردن در حالت خمیده به جلو ممکن است به بارداری آسیب برساند.

دکتر «هانا نورتوفت فرانکل»، پژوهشگر ارشد و پزشک بیمارستان بیسپ‌بیرگ در دانمارک، در یک بیانیه خبری گفت: «یک توضیح احتمالی این است که خم شدن به جلو ممکن است جریان خون به جفت را محدود کند. همچنین ممکن است این کار باعث ترشح هورمون‌های استرس شود که انقباضات رحمی را تحریک می‌کنند؛ امری که می‌تواند به طور بالقوه منجر به سقط جنین شود.»

محققان خاطرنشان کردند که با وجود این یافته‌ها، زنان باردار نباید بیش از حد نگران رفتن به محل کار باشند.

مولنبرگ بگتروپ گفت: «به‌طور کلی، فعال ماندن و ادامه کار در دوران بارداری، برای سلامتی مفید است. با این حال، مشاغلی وجود دارند که در آنها کارفرمایان باید توجه داشته باشند که آیا کارمند باردار بخش زیادی از روز کاری را صرف ایستادن، راه رفتن یا خم شدن به جلو می‌کند یا خیر. در چنین مواردی، کارفرمایان باید بررسی کنند که چگونه می‌توان وظایف را تغییر داد و شرایط کار را متناسب با وضعیت فرد سازگار کرد.»

به گفته محققان، تغییرات نسبتاً جزئی می‌توانند مؤثر باشند؛ اقداماتی نظیر داشتن فواصل استراحت بیشتر در حالت نشسته در طول روز، یا فراهم کردن صندلی برای کارگرانی که مجبور به ایستادن هستند.

محققان همچنین خاطرنشان کردند که عوامل دیگری، مانند استعمال دخانیات یا وضعیت کلی سلامت زن، نیز ممکن است در خطر از دست دادن بارداری نقش داشته باشند.