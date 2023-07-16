توجه به فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت یک وظیفه ذاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، اظهار کرد: مسئولین نظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان علی‌رغم مسئولیت‌های خطیر و وجود مشکلات، همواره به فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت توجه ویژه دارند و از آن غافل نشده‌اند.

استاندار همدان افزود: ترویج، تبلیغ و انعکاس پیام شهدای والامقام استان همدان، هدف تشکیل شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان نیز در این جلسه با قدردانی از همراهی استاندار همدان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با این بنیاد، گفت: بحمدالله در حال حاضر، مدیریت استانی همدان دوران عقلانیت، اخلاق حسنه و متانت خود را طی می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در جلسه‌ی شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان، گفت: اقدامات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، جهاد در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است.

حسن رضانیا افزود: نظام خانواده به عنوان قلب ارزش‌های دفاع مقدس مورد حمله و تهاجم دشمن قرار دارد و برای حفظ و ارتقا ارزش‌ها باید برنامه‌ی دقیق و منظم تدوین شود.

وی با اشاره به لزوم حفظ ارزش‌های دفاع مقدس بیان کرد: برنامه‌های میدانی و جهادی بر اساس درک صحیح از مأموریت‌ها و فعالیت‌ها برای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس تدوین شود.

رضانیا خاطرنشان کرد: تکلیف امروز تمامی مسئولان، حفظ نظام مقدس خانواده و جلوگیری از فروپاشی این نظام است، ایجاد تحول، سرلوحه امور و اقدامات شورا قرار گیرد.