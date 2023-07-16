به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، در حالی که اروپا در تلاش برای مقابله با موج گرما است، دست کم ۴۰۰۰ نفر به دلیل آتش سوزی خارج از کنترل در جزیره قناری اسپانیا در لاپالما از محل خود جابجا شده‌اند.

آتش سوزی در لا پالما از روز شنبه در ال پینار، منطقه‌ای جنگلی در بخش شمالی جزیره آغاز شد. آتش سوزی باعث تخلیه مردم از روستاهای پونتاگوردا و تیجارافه شده است.

۱۰ فروند هواپیما و ۳۰۰ آتش نشان در زمین به دنبال کنترل آتش سوزی در این جزیره هستند که بخشی از مجمع الجزایر اسپانیایی در سواحل غرب آفریقا است.

مقامات محلی روز یکشنبه اعلام کردند که حداقل ۱۳ خانه با پیشروی آتش ویران شده و اکنون بیش از ۴۶۵۰ هکتار زمین زیر آتش است.

«فرناندو کلاویخو»، رئیس جزایر قناری، گفت: «آتش بسیار سریع گسترش یافته است. آتش سوزی از کنترل خارج شده است.»

او از ساکنان خواست که مسئولیت پذیر باشند و به درخواست‌ها برای تخلیه توجه کنند زیرا بسیاری نمی‌خواهند خانه‌های خود را رها کنند.

اسپانیا در سال ۲۰۲۲ و در بهار امسال با تحمل یک خشکسالی طولانی شاهد دمای بالای بی سابقه بود. مقامات و کارشناسان جنگلداری نگران هستند که شرایط، یک فصل دشوار آتش سوزی را فراهم نماید.