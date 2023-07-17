شیرین کننده مصنوعی «آسپارتام» ممکن است سرطانزا باشد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، سازمان جهانی بهداشت، آسپارتام را به عنوان یک ماده سرطان زا طبقه بندی کرده است.

آسپارتام یک شیرین کننده مصنوعی است که در محصولاتی مانند کولاهای رژیمی و آب نبات استفاده می‌شود.

سرطان زا به عنوان ماده‌ای تعریف می‌شود که دارای پتانسیل ایجاد سرطان است یا می‌تواند اینگونه باشد. مواد دیگری که قبلاً سرطان زا اعلام شده بودند شامل گوشت فرآوری شده و الکل است.

«دارین دکتولر»، محقق ارشد از دانشگاه نورث استرن، توضیح داد: «مواد سرطان زا به طور کلی خطر ابتلاء به سرطان را افزایش می‌دهند زیرا به سلول‌های متابولیک بدن آسیب می‌رسانند.»

وی در ادامه افزود: «آنها همچنین به مؤلفه DNA سلول آسیب می‌رسانند، که مستقیماً با بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی در بدن همراه است. این فرایند منجر به سرطان می‌شود.»

اعلام شدن ماده سرطان زا ماده‌ای را غیرقانونی نمی‌کند. بلکه به عنوان یک هشدار برای مصرف کنندگان در مورد عوارض جانبی احتمالی مصرف آن مطرح می‌شود.

به گفته محققان، آسپارتام با بروز تومورها مرتبط است و شواهد حاکی از آن است که آسپارتام باعث التهاب مزمن می‌شود و با ابتلاء و پیشرفت سرطان همراه است.