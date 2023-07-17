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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۰۲

تا پایان تابستان؛

۸۰ کیلومتر از راه‌های خراسان شمالی بهسازی و روکش آسفالت می‌شود

۸۰ کیلومتر از راه‌های خراسان شمالی بهسازی و روکش آسفالت می‌شود

بجنورد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی از به‌سازی و روکش آسفالت ۸۰ کیلومتر از راه‌های شریانی استان تا پایان تابستان خبر داد.

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۳۴ کیلومتر از راه‌های اصلی و شریانی این استان در ۳ ماه نخست امسال با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار آسفالت شده است.

مدیرکل راهداری خراسان شمالی ادامه داد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافته است.

وی به صرف ۴ هزار و ۸۸۶ تن آسفالت در پروژه‌های حوزه نگهداری راه اشاره کرد و گفت: در این مدت روکش آسفالت محور بجنورد - اسفراین به طول ۲.۷ کیلومتر، اسکرابسیل محورهای استان به طول ۲۰ کیلومتر و آسفالت واریانت دربند شهرستان مانه و سملقان به طول ۱.۷ کیلومتر اجرا شد.

مشتری گفت: همچنین روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ در محور شیروان - فاروج به طول ۹.۶ کیلومتر با صرف ۴۴ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.

وی تصریح کرد: تا پایان تابستان امسال ۸۰ کیلومتر راه اصلی و شریانی استان بهسازی و روکش خواهد شد.

کد مطلب 5838224

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