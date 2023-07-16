تاجگذاری تنیسور جوان اسپانیایی در ویمبلدون تماشایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی تنیس ویمبلدون عصر امروز از ساعت ۱۶:۳۰ در مجموعه سنترکورت ویمبلدون آغاز شد که نزدیک به پنج ساعت طول کشید.

این دیدار در حالی بین کارلوس الکارز اسانیایی ۲۰ ساله با نواک جوکوویچ صربستانی با تجربه برگزار شد که مثل همیشه طرفداران تنیس را گرد هم جمع کرده بود.

تنیسور اعجوبه ۲۰ ساله اسپانیایی در پایان این رقابت نفسگیر موفق شد جوکوویچ را با نتیج سه بر دو شکست دهد تا برای نخستین بار قهرمانی ویمبلدون شود.

جوکوویچ نیز با وجود تلاش قراوان نتوانست برای پنجمین بار متوالی جام ویمبلدون را بالای سر ببرد تا شاهد قهرمانی یک جوان مقابل چشمانش باشد.