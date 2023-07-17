تولید واکسن ۴ ظرفیتی سرطان رحم و سینه پهلو

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قانعی در نشست خبری که امروز در محل معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد از هدف گذاری برای تولید سه واکسن با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: یکی از واکسن‌ها، واکسن سینه پهلو نام دارد که مراحل پایانی خود را طی می‌کند؛ سالیانه یک و نیم میلیون تولد داریم و هر نوزاد باید سه دوز واکسن سینه پهلو تزریق کند، واکسنی که قرار است تولید شود از قیمت خارجی آن کمتر است.

واکسن ۴ ظرفیتی سرطان رحم ساخته می‌شود

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری افزود: واکسن دیگر مربوط به اسهال کودکان بوده و این واکسن هم مراحل پایانی خود را طی می‌کند و واکسن سوم، واکسن چهار ظرفیتی سرطان رحم بوده که وارد برنامه کشوری شده و تولید داخل این واکسن قیمت مناسب‌تری نسبت به نمونه خارجی دارد. واکسن سرطان رحم ۲ ظرفیتی در بازار موجود است و در این طرح واکسن ۲ ظرفیتی به ۴ ظرفیتی تبدیل خواهد شد.

انسولین کاملاً ایرانی تا سال آینده وارد بازار می‌شود

قانعی یکی دیگر از برنامه‌های در دستور کار این ستاد را حمایت از شرکت‌های تولید کننده انسولین عنوان کرد و گفت: در همین رابطه در حال حاضر از سه شرکت تولید کننده انسولین حمایت می‌کنیم و یک قرارداد بزرگ میان صندوق نوآوری و معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌ها منعقد شده است. در حال حاضر بالای ۱۵۰ میلیون دلار واردات سالیانه انسولین داریم و در مقطعی که انسولین در کشور کمتر شد، شاهد ایجاد مخاطراتی برای افراد بودیم و امیدواریم تا سال آینده انسولین تولید داخل (تولید از مرحله اول تا مرحله پایانی) وارد بازار شود.

برنامه مشترک با وزارت بهداشت برای کاهش ارزبری در حوزه سلامت

وی از توافق با سازمان برنامه، معاونت درمان وزارت بهداشت و بیمه سلامت برای کاهش ارزبری در حوزه دارو خبر داد و گفت: از وزارت بهداشت درخواست کرده‌ایم که ۷۰ درصد قیمتی که به داروی خارجی می‌دهند را به دانش بنیان‌های ایرانی برای تولید داروی ساخت داخل بدهند این طرح در حال حاضر به دولت ارائه شده و اگر تصویب شود ۱/۸ میلیارد دلار در حوزه سلامت واردات را کاهش خواهیم داد.

حمایت از دانش بنیان‌های ایرانی در حوزه تجهیزات پزشکی

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت با بیان اینکه این طرح هم شامل اقلام دارویی بوده و هم تجهیزات حوزه پزشکی را شامل می‌شود، گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی برای ساخت دستگاه سی تی اسکن، دستگاه شتاب دهنده خطی، ام آر آی و تجهیزات مربوط به قلب و عروق در دستور کار قرار دارد و یکی از شرکت‌های دانش بنیان داخل، دستگاه سی تی اسکن را تولید کرده و امسال خرید از آنها انجام می‌شود. همچنین دو شرکت دیگر در حوزه دستگاه‌ها و تجهیزات قلب و عروق شروع به تولید محصولات ایرانی کرده‌اند.

رسوخ فناوری هوش مصنوعی در حوزه تشخیص سرطان‌های رحم و ریه

وی با اشاره به برنامه این ستاد برای استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت و کاهش هزینه‌های این حوزه با استفاده از این فناوری گفت: در همین رابطه دو قرارداد با بیمه سلامت منعقد شده و قرار است بر روی دو سرطان پستان و سرطان ریه کار شود و پیچیده‌ترین فناوری‌های دنیا را برای این دو سرطان استفاده کنیم. یک شرکت خیریه در قم بر روی این موضوع کار می‌کند و قرار است به شکل آزمایشی این طرح اجرایی شود؛ برای این موضوع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است تا شرکت‌های حوزه هوش مصنوعی بر روی این دو سرطان کار کنند.

قانعی با بیان این مطلب که سرطان پستان در کشور بسیار شایع بوده و سرطان ریه بسیار کشنده است، گفت: هدف گذاری ما این است که تا دو سال آینده از فناوری هوش مصنوعی برای این دو بیماری استفاده کنیم، به طور مثال وقتی ماموگرافی انجام می‌شود اینکه یک فرد متن را چگونه بخواند و یا چقدر خبره باشد و یا زود بیماری را تشخیص دهد، بسیار تأثیرگذار است و هوش مصنوعی تمام این متن را می‌خواند و پزشک تنها زیر آن را امضا می‌کند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت ادامه داد: با قراردادی که با بیمه سلامت منعقد شد، قرار شده این بیمه در دو حوزه درمان سرطان پستان سرمایه‌گذاری کند.

ایجاد پالایشگاه پلاسما در دستور کار

قانعی ایجاد پالایشگاه پلاسما را از دیگر برنامه‌های این ستاد عنوان کرد و گفت: با تولید دانش‌بنیان‌ها در این حوزه، ۲۰ درصد از خروج ارز جلوگیری خواهد شد. ایران از ۴۰ سال پیش کار پالایشگاه پلاسما را آغاز کرد که در ۲۰ سال گذشته پالایشگاه پلاسما تعطیل شد و امروز بالای ۱۰۰ میلیون دلار در سال واردات داریم.

وی اضافه کرد: امروز یک شرکت دانش‌بنیان محصول خود را وارد بازار کرده و این محصول مورد حمایت قرار گرفته است. در مجموع سه آیتم واکسن، انسولین و پلاسما بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی به همراه دارد.