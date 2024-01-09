حدود ۲۰ درصد از شبکه درمان کشور، وقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیأت اندیشه ورزی با موضوع «توسعه اقتصاد دانش بنیان»، امروز ۱۸ دی ماه با حضور حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم، نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و تعدادی از مسؤولان کشوری در محل سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

حجت الاسلام خاموشی در این نشست با بیان اینکه در جلسه گذشته درباره مولدسازی موقوفات در دانشگاه‌ها پرداخته و کلیاتی در این زمینه مطرح شد، گفت: در این جلسه شرکت‌ها را وارد بحث کردیم تا محصولات خود را معرفی کنند. سعی داریم به طور دقیق مشخص کنیم که وقف چگونه می‌تواند با جریان مولدسازی به بهداشت و درمان و تولید تجهیزات پزشکی و غیره کمک کند و البته در حوزه مولدسازی علاوه بر بهداشت و درمان در ساختمان سازی و … نیز ورود کرده‌ایم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه بین ۱۷ تا ۲۳ درصد شبکه درمان کشور وقف است، عنوان کرد: اکنون ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می‌شود و این موضوع از ارزبری جلوگیری می‌کند و ارزآوری نیز خواهد داشت.

در ادامه محمد عبدالاحد، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی انستیتوکانسر بیمارستان امام (ره) از طراحی و تولید چهار دستگاه جدید برای تشخیص و درمان سرطان بر اساس تکنولوژی نوآمد در این رشته خبر داد و گفت: فناوری اول فناوری آی سی تی هست که اولین بار پایه‌هایش در آمریکا و انگلستان گذاشته شد. یکسری ابداعات و ثبت اختراعات انجام شده که مشابه ندارد و از سه سال گذشته مجوز دریافت کردیم و وارد حوزه بالینی شدیم.

وی اظهار کرد: در درمان سرطان تحت هر شرایطی باید سلول سرطانی غیر فعال شود. بهترین کار جدا کردن تومور است. اما مضراتی که جراحی دارد و اینکه ممکن است تومور در جای حساسی باشد و مشکلاتی که بیهوشی ایجاد می‌کند باعث می‌شود محتاط عمل کنیم و جراحی را حذف کنیم. بنابراین این فناوری می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

در ادامه وحید خدامی، فارغ‌التحصیل مقطع دکترا در رشته زیست‌شناسی مولکولی از دانشگاه یوتای آمریکا نیز به عنوان مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان سازنده نخستین واکسن کووید ۱۹ ایرانی مبتنی بر پلتفرم Mrna در این جلسه حضور داشت و درباره اقدامات خود در حوزه درمان سرطان و بیماری‌های مهلک ویروسی گفت: پس از دوره دکترای خود و سپری کردن دو دوره پسادکترا در انستیتو سرطان هانتسمن در ایالت یوتا و دپارتمان زیست‌شناسی سلولی دانشگاه هاروارد (ماساچوست) پس از ۱۰ سال تحصیل و تحقیق در آمریکا سال ۱۳۹۶ به ایران بازگشتم تا این فناوری مهم در پیشگیری و درمان انواع بیماری‌ها را در داخل کشور با تأسیس شرکتی دانش‌بنیان که نامگذاری آن براساس همین فناوری است، توسعه دهم.

وی اظهار کرد: شرکت دانش‌بنیان ما اکنون روی فناوری mRNA کار می‌کند. این شرکت در اردیبهشت ۹۸ ثبت رسمی شده است. فناوری mRNAکه اطلاعات تولید پروتئین را از ژنوم سلول به سیتوپلاسم سلول می‌برد و از روی آن پروتئین ساخته می‌شود و ماهیتش اطلاعات زیستی ناپایدار است و در هر لحظه در بدن ما میلیاردها کپی از این مولکول ساخته می‌شود. هم‌اکنون هم در کنار واکسن کووید ۱۹، روی واکسن‌های سرطان در حال کار هستیم.

در ادامه حجت الاسلام عاملی گفت: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال نهایی کردن سند ملی هوش مصنوعی است و در بخش بهداشت و درمان یکی از پروژه‌ها همین بحث ژن تراپی و پزشکی شخصی شده و پزشکی محاسباتی است. اگر پروژه‌هایی دارید که در این حوزه باید پیش بینی شود، معرفی کنید.

در بخشی دیگر از این نشست احمد نیک پور، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوران سلامت تپش نیز با بیان اینکه کار خود را از سال ۹۷ شروع کردیم گفت: بازار تجهیزات پزشکی بازار کوچکی است و در سال به صورت تخصصی روی محصولات مصرفی پزشکی کار می‌کنیم یعنی از بین ۳۵۰۰ قلم کالا ۶۰ قلم کالا را استخراج کردیم که ارزبری زیادی دارد که اگر تأمین شود نیاز اصلی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی برآورده می‌شود.

وی تصریح کرد: شرکت تپش ۶ سال است فعالیت می‌کند و مدل شتاب دهنده دارد. معتقدیم از ایده تا تجاری سازی را می‌توانیم در این شرکت به سرانجام برسانیم. اولین محصول سال ۹۶ تولید شده که رابط تزریق فشار است.

گفتنی است که در این جلسه پیشنهاد شد نمایشگاهی از محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان برگزار شود تا در جامعه امید آفرینی صورت پذیرد.