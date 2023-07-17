انحصار اعطای نشان حلال به ایران محول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام‌پناه امروز در آئین اختتامیه جایزه ملی کیفیت ایران ۱۴۰۲ با بیان اینکه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حرکت نظام مند و ملی برای تحقق همه بخش‌های گام دوم انقلاب را ضروری می‌داند، اظهار داشت: جوایز کیفیت جهانی به عنوان پیشران توسعه کیفیت کالاها و خدمات بستری برای رشد تولید کنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات مهیا می‌کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در ایران جایزه ملی کیفیت به استناد قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد سابقه ۱۷ ساله دارد که در چهار دوره آن از مدل خارجی و ۱۲ دوره آن از مدل اقتباسی استفاده اما در دولت سیزدهم پیشنهاد طراحی یک مدل کاملاً بومی ارائه شد که این مدل بومی مبتنی بر منویات امامین انقلاب، اسناد بالادستی، ظرفیت‌های بومی و مشترکات جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه در تدوین مدل بومی تحت عنوان جایزه ملی کیفیت ایران، از همکاری اساتید دانشگاه‌ها و خبرگان استفاده شد، ادامه داد: در این مدل شاخص‌هایی از جمله حکمت در مدیریت، تفکر جهادی، تاب آوری اقتصادی مسئولیت‌های اجتماعی، تکلیف گرایی دینی و اخلاق و معنویت سازمانی وجود دارد.

معاون رئیس جمهور گفت: این جایزه چهارمین مدل جایزه در جهان است که شاخص‌هایی از جمله فناوری اطلاعات، تولید ایده‌ها، دانش‌های نوظهور، بسترسازی برای ذخیره دانش و سیستم‌های پشتیبانی تصمیم گیری در آن به کارگیری شده است.

به گفته اسلام‌پناه، جایزه ملی کیفیت ایران بزرگترین گردهمایی تولید کیفیت محور در سال ۱۴۰۲ است که جمهوری اسلامی ایران با نقش آفرینی فعال و پیشران در اسمیک، ایده‌ها و نظرات خود را برای شکل‌گیری نظام مبتنی بر نظام اسلامی در بین ۵۷ کشور عضو این مؤسسه به نمایش گذاشت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: همچنین مقرر شد مؤسسه اسمیک، نظام استاندارد و کیفیت ما را برای مبادلات درون مرزی در کشورهای جهان اسلام مصوب کند.

اسلام‌پناه در ادامه از محول شدن انحصار اعطای نشان حلال به ایران خبر داد و گفت: در حالی که تعداد نشانه‌های اعطا شده حلال پیش از استقرار دولت سیزدهم کمتر از ۱۰۰ عدد بود، اما هم اکنون این تعداد به بیش از یک‌هزار نشان حلال رسیده که به محصولات ایرانی قابلیت صادرات به کشورهای هدف را می‌دهد.

وی تصریح کرد: جایزه ملی کیفیت به عنوان پیشران نهضت کیفیت و بستری تخصصی برای رقابت بخش خصوصی، می‌تواند اثرگذاری مثبت بر رونق تولید کشور به دنبال داشته باشد و موجبات رشد و تعالی کیفی محصولات ایرانی را فراهم کند.

اسلام پناه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که زمینه پیشرفت و توسعه این جایزه را به کمک کشورهای اسلامی از جمله ترکیه و عربستان به درستی پیش ببرد.