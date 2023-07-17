لهستان ممکن است نیروی نظامی به اوکراین بفرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اینتل ریپابلیک، شبکه تلویزیونی LCI فرانسه مدعی شد که لهستان و برخی از کشورهای حوزه بالتیک در حال آماده شدن برای اعزام نیروهای خود به اوکراین هستند.

منابعی در دولت لهستان که نخواستند نامشان فاش شود در این خصوص گزارش دادند که لهستانی ها اکنون منتظر نتیجه نهایی ضدحمله اوکراین و اقدامات تهاجمی نیروهای روسی هستند.

بر اساس اعلام این وبگاه، اگر مشخص شود که روسیه در حال پیروزی در اوکراین است، لهستانی ها ممکن است اولین بخش از نیروهای خود را را در سال جاری به کی یف بفرستند.

تا کنون بیانیه رسمی از سوی کشور لهستان و یا اوکراین در این خصوص رسانه ای نشده است.

روابط میان مسکو و ورشو اخیرا دستخوش تنش هایی شده است.

دولت روسیه جمعه هفته گذشته اعلام کرد در اقدامی تلافی‌ جویانه و در واکنش به «خط تهاجمی» ورشو در قبال مسکو، یک نمایندگی دیپلماتیک لهستانی را تعطیل خواهد کرد.

این نمایندگی لهستان به دنبال یادبود افسران لهستانی کشته‌شده توسط شوروی و سانحه هوایی سال ۲۰۱۰ بوده که منجر به کشته شدن رئیس جمهور لهستان شد.

پس از آغاز جنگ و درگیری‌ها در اوکراین، روابط بین روسیه و لهستان به پایین‌ترین سطح خود رسید. لهستان، روسیه را به تلاش برای بی ثبات کردن این کشور با کارزار اطلاعات نادرست و جاسوسی متهم می‌کند. مسکو هم موضع خصمانه ورشو در قبال خود را محکوم کرده است.

ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر لهستان نیز در جمع خبرنگاران گفت: ما مرتباً اطلاعاتی درباره اقدامات دیپلماتیک تهاجمی از روسیه دریافت می‌کنیم. اگر در نهایت روسیه دفاتر ما را تعطیل کند، ما هم به آن پاسخ خواهیم داد.

اوایل اردیبهشت ماه امسال سفارت روسیه در ورشو به تصرف اجباری یک ساختمان مدرسه متعلق به این کشور از سوی لهستان اعتراض کرد. سفارت روسیه در لهستان اعلام کرد که در واکنش به تصرف اجباری ساختمان مدرسه خود در ورشو، یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه این کشور ارسال کرده است. این یادداشت اعتراض پس از آن ارسال شد که مقامات دفتر شهردار ورشو با همراهی پلیس لهستان پس از شکستن درب ساختمان مدرسه سفارت روسیه، به داخل ساختمان یورش بردند.