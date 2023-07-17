به گزارش خبرنگار مهر، «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر خارجه عمان که به تهران سفر کرده، عصر امروز (دوشنبه) ۲۶ تیرماه در محل دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود قرار گرفت.
وزیر خارجه عمان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران گفت که گفتوگوهای مثمرثمر و سازندهای با امیرعبداللهیان داشته است.
البوسعیدی افزود: درباره سفرهای انجام شده برای اجرایی کردن توافقات رهبران دو کشور و افزایش حجم مبادلات تجاری و یافتن فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف گفتوگو کردیم.
وی گفت: شاهد تحول جدی از حیث حضور بخش خصوصی ایران در عمان و شاهد افزایش فعالیت تجاری طرف عمانی در قبال ایران هستیم. درباره امکان دستیابی به توافق در زمینه تجارت ترجیحی هم گفتوگو کردیم که انشاءالله در آینده محقق شود.
وزیر خارجه عمان به موضوع حمل و نقل و ترانزیت نیز اشاره کرد و افزود: همه متخصصان و اهل فن در حوزه حمل و نقل را دعوت میکنیم در این خصوص و توسعه همکاریها مشارکت کنند.
البوسعیدی گفت که روابط مردمی رو به گسترش است و آینده روشنی دارد و شاهد تعمیق آن در آینده خواهیم بود و این به نفع دو کشور خواهد بود.
وی گفت: درباره تحولات منطقه و جهان میتوان تأکید کنم بر آنچه آقای امیرعبداللهیان مطرح کرد و آن نزدیکی عمیق دیدگاههای دو کشور در خصوص راهکار سیاسی برای حل چالشها و بحرانهای جهانی است. سیاست عمان همواره مبتنی بر پیش گرفتن اصل حسن همجواری و این نگاه بوده که چگونه میتوانیم نقشی مثبت در تسهیل و نزدیکی دیدگاهها بین کشورها و کاهش تنشها در حد امکان ایفا کنیم.
البوسعیدی گفت: سیاست ما همواره مبتنی بر حسن اراده قوی برای تقویت صلح و امنیت بوده است. معتقدیم اگر اراده سیاسی قوی وجود داشته باشد، راهکارهای مسالمت آمیز برای هر مشکل و سوءتفاهم و اختلافی که ممکن است گاه و بیگاه رخ دهد وجود دارد. اختلاف دیدگاهها و اشتباهات امری طبیعی است.
وزیر خارجه بیان کرد: تنها راه گذر از اختلافات و اشتباهات گفتوگوی صریح و شفاف با هدف دستیابی به راهکارهای مورد توافق همه طرفها در موضوعات اختلافی است. به این روش باور داریم و عمان تلاشهای زیادی داشته است و معتقدیم این شیوه اصلی ترین و درستترین راه برای تقویت روابط بین کشورها و تقویت صلح و امنیت برای همگان است.
وی ابراز امیدواری کرد که امیرعبداللهیان را در مسقط ملاقات کند و روابط دو کشور را به نفع دو کشور و منطقه خواند.
نظر شما