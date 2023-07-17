به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم جعفرزاده عصر دوشنبه در همایش سفیران حسینی در آستانه ماه محرم و در بین مبلغان و روحانیون در مجتمع فدک اردبیل اظهار کرد: در کنار شناخت عمیق سیره و معارف اهل بیت، باید در مسیری حرکت کنیم تا ائمه معصومین الگو و محک حرکتی ما بوده و اصلاحگری را منطبق بر این سیره و سلوک انجام دهیم.
وی تصریح کرد: عاشورا و نهضت خونبار امام حسین (ع) جریانی ساری و مستمر است که تقابل حق و باطل را در عصر معاصر نیز به نمایش گذاشته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: امروز ملت ایران پرچمدار هویت عاشورایی و در مدار عقلانیت، مبانی معرفتی اسلام را به نمایش گذاشته و در سختترین نبرد بین حق و باطل تلاش میکند تا اندیشه متعالی اسلام را به رخ بکشد.
حجتالاسلام جعفرزاده افزود: باید تشنگان معارف اسلام و اهل بیت از این جریان ناب بهره برده و زمینه سیراب شدن آنها در سایه اعتلای چنین هویتی فراهم آید.
وی تلاش دشمن را در بیاصالت نشان دادن فرهنگ عاشورایی بیثمر و بینتیجه دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ عاشورا چون زنده و تأثیرگذار است، هیچ وقت راه در مسیر بیراهه نمیگذارد چرا که فرهنگ عاشورا به عنوان یک پدیده زنده و بالنده، اخلاق، معرفت و ارزشهای الهی و انسانی را به نمایش گذاشته است.
حجتالاسلام جعفرزاده چرایی ماندگاری عاشورا را بیان کرد و ادامه داد: هر چند این موضوع سر الهی است اما گریه بشریت معاصر در سوگ الگوی بینظیری همچون امام حسین (ع) نشاندهنده بقا و جاودانگی این جریان ناب است.
وی اضافه کرد: امام حسین (ع) خالصانه و در مسیر عمل صالح جریان عاشورا را رقم زد تا در برابر طاغوت زمان سر تسلیم فرود نیاورد و امروز نیز جمهور اسلامی ایران همین راه عزتمندانه را در نفی استکبار و حرکت آزادیخواهانه بیان میکند.
حجتالاسلام جعفرزاده بیان کرد: پیام سیدالشهدا مبتنی بر حقیقت عالم است و این خود بزرگترین مزیتی است که بشریت در رسیدن به نقطه تعالی از آن بهره و حظ میبرد.
وی آموزههای اسلامی را نقطه تقابل اندیشهها و مکاتب منحط غرب عنوان کرد و گفت: آنچه که در آموزههای اسلامی موج میزند، عقلانیت و قداست امر الهی است که در کربلا ظهور و بروز پیدا کرده و عاشورا را میتوان تجلیگاه این جلوههای بینظیر اخلاقی و معرفتی عنوان کرد.
حجتالاسلام جعفرزاده یکی از ویژگیهای امام حسین (ع) را طغیان در برابر ظلم و جور و نفی ظالمان زمان اعلام کرد و افزود: امام حسین (ع) خصلتهای شایستهای همچون آزادی و آزادگی، اخلاص در عمل، بها دادن به نماز اول وقت و همچنین شجاعت را در وجود خود به نمایش گذاشته و ما باید به اهمیت این مبانی معرفتی همچنین توجه به لقمه حلال بیش از گذشته اهتمام داشته باشیم.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: عالمان دینی باید در این شرایط حساس تبیینکننده چنین سیره و سلوک اخلاقمدارانه و عقلگرایانه سیدالشهدا (ع) باشند چرا که عدهای سعی میکنند در فضای مجازی به نام شیعی تبلیغات ضد حرکتهای عقلی و منطقی را انجام دهند.
آسیب طلاق عاطفی نگرانکننده است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل تصریح کرد: آنهایی که امروز به بحث بیحجابی و معاصی رخ داده به دنبال آن دامن میزنند، باید بدانند که این مسائل و موضوعات نتیجهای جز سقوط اخلاقی جامعه را به همراه ندارد و افزایش آمار طلاق و نگرانی در این زمینه چون روز روشن بیانگر بیتفاوتی در این زمینه است.
حجتالاسلام جعفرزاده با ابراز نگرانی از آسیبهای اجتماعی در پوست شهر خاطرنشان کرد: اگر این آسیبها برملا شود همه ما خجالتزده میشویم و ضرورت دارد در نهاد خانواده رابطه پدر و فرزند و زوجین مورد صیانت قرار گیرد تا کمترین آسیبها و دغدغهها را در این حوزه شاهد باشیم.
وی آسیب طلاق عاطفی را بسیار نگرانکننده و تأسفبار توصیف کرد و ادامه داد: احترام در بین زوجهای جوان کمتر و کمتر شده و ما در این زمینه آسیبی جدی احساس میکنیم و ضرورت دارد با همراهی علما و تبیین درست این مسئله سبک زندگی اسلامی که مورد غفلت قرار گرفته، دوباره احیا شود.
حجتالاسلام جعفرزاده اضافه کرد: باید محیط تربیتی سالم و شایستهای را فراهم کنیم تا بتوانیم آسیبها و دغدغههای اجتماعی را با عقلانیت و روشهای صحیح و درست ترمیم و اصلاح کنیم.
وی بیان کرد: برخی مباحث و موضوعات نظیر غیرت قابل ترجمه و تفهیم برای غربیها نیست در حالی که در جامعه اسلامی وقتی سخن از غیرت و عفت میشود، همه خانوادهها برای تکریم این ارزش الهی پا میدان گذاشته و حرکتهای خودجوشی را انجام میدهند.
حجتالاسلام جعفرزاده عاشورا را آئینه الگودهی و الگوسازی برای نظام اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی اعلام کرد و گفت: در فرهنگ عاشورا شهادت، توجه به خدا و بها دادن به معاد به عنوان بازگشت ابدی مورد توجه است و مرگی که در آن همراه با عزت و عظمت باشد، به درستی یاد میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هر چند جایگاه معصوم یک جایگاه ارزشی و قدسی است اما حق نداریم آن را به نحوی معرفی کنیم که این الگو دستنیافتنی باشد.
حجتالاسلام جعفرزاده حرکت جریان مرموزی را در این حوزه یادآور شد و تصریح کرد: جریانی مرموز تلاش میکنند تا مقام معصوم را دست نیافتنی جلوه دهند در حالی که این جایگاه میتواند الگو و مرام سبک زندگی ما باشد.
وی گفت: در کنار عصمت معصوم، جایگاه اصیل ولایت فقیه باید تبیین شده و به درستی در این زمینه اقدامات و حرکتهای مؤثری را شاهد باشیم.
مقام معظم رهبری اهل مدارا و تسامح در بحث حجاب نیستند
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گستردگی مباحث جامعه را در الگوسازی مناسب یادآور شد و افزود: یکی از اصلیترین موضوعاتی که امروز در جامعه مطرح شده، بحث حجاب و عفاف است که به عنوان واجب دینی مورد توجه و دقت مؤمنان و عزاداران حسینی است.
حجتالاسلام جعفرزاده خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نه تنها در این زمینه اهل مدارا و تسامح نیستند بلکه سعی کردند به صورت روشن و شفاف عمل واجب حجاب را تبیین و تشریح کنند.
وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: نباید اجازه دهیم تا سبک زندگی کنونی و شرایط به وجود آمده به برخی بیحجابیها و مباحث مطرح شده در حوزه بیعفتی دامن بزند بلکه ضرورت دارد آگاهانه و عالمانه در این باب سخن به میان آید.
حجتالاسلام جعفرزاده از علما و روحانیون خواست تا نسبت به گسترش روضههای خانگی، پاسداشت پنجم مرداد روز اردبیل و پیوند زدن هویت آذریها با هویت شیعی تلاشی جدی انجام دهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل بیان کرد: عدهای سعی میکنند هویت آذری را با نگاه قومی به مسائل غیر هویت شیعی مرتبط سازند در حالی که فرصت استثنایی است تا در ماه محرم امسال هویت آذریها را با هویت شیعی اصیل پیوند زده و به دور از نگاه تصوف، عرفان صفویه را به عنوان عرفان ناب برگرفته از اسلام تبیین و روشنگری کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم مداحی و شعرخوانی شده و علما و روحانیون برای حضور در مساجد و مراسم عزاداری در شهرها و روستاها به عنوان مبلغان دینی به شهرها و روستاها عزیمت کردند.
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