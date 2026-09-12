https://mehrnews.com/x3d3GQ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6945300 استانها کرمان استانها کرمان ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ تداوم ایستادگی مردم کرمان؛ روایت شب ۱۹۶ در میدان آزادی کرمان- تداوم ایستادگی میدانداران کرمانی در اجتماع میدان آزادی به شب یکصد و نود و ششم رسید. دریافت 31 MB کد مطلب 6945300 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و نود و چهارمین حماسه مردم کرمان در شب های اقتدار و مقاومت یوسفی: مردم کردستان تا پای جان پای انقلاب ایستادهاند دویستمین شب اجتماع مردمی در کرمان دویست شب حضور خستگی ناپذیر مردم در میادین کرمان تداوم ایستادگی میدانداران کرمانی پای پرچم جمهوری اسلامی ایران برگزاری قرار صد و نود و ششم مردم رشت با نوای «مهدی رسولی» طنین فریاد «لبیک سید مجتبی» مردم کرمان در اجتماع میدان کوثر برچسبها اجتماع مردمی روایت ایثار و ایستادگی مقاومت کرمان جنگ رمضان
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