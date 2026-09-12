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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

تداوم ایستادگی مردم کرمان؛ روایت شب ۱۹۶ در میدان آزادی

تداوم ایستادگی مردم کرمان؛ روایت شب ۱۹۶ در میدان آزادی

کرمان- تداوم ایستادگی میدان‌داران کرمانی در اجتماع میدان آزادی به شب یکصد و نود و ششم رسید.

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کد مطلب 6945300

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