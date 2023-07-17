سلامت مردم خط قرمز مجموعه آب و فاضلاب خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مرادی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه‌ای که به منظور بررسی وضعیت آب شرب روستای «حسین کلولی» دزفول در خصوص گزارشی با عنوان گلایه ساکنان روستای حسین کلولی در بخش سردشت دزفول مبنی بر استفاده از آب کشاورزی برای تأمین آب شرب ساکنان این روستا در فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: پیرامون حواشی کذب به وجود آمده در خصوص آب روستای حسین کلولی صبح امروز یک جلسه فنی با مرکز بهداشت شهرستان دزفول برگزار و همه مستندات آبفا و مرکز بهداشت در این زمینه ارائه شد.

وی افزود: با بررسی‌های کارشناسی شرکت آب و فاضلاب و مرکز بهداشت کیفیت آب شهرک حسین کلولی از نظر آیتم‌های فیزیک، شیمیایی و میکروبی هیچ مشکلی نداشته و کاملاً مطلوب و سالم بوده و کیفیت آب در حد استاندارد است.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به بازدیدهای مشترک ماهیانه آبفا و مرکز بهداشت از آب مناطق مختلف شهرستان دزفول، یادآور شد: در تاریخ ۱۱ تیرماه سال‌جاری نیز کارشناسان امور کیفی آبفا منطقه دزفول به همراه کارشناسان مرکز بهداشت از آب شرب چاه موقت شهرک حسین کلولی نمونه‌برداری کرده و پس از انجام آزمایشات باکتریولوژی و شیمیایی طبق گزارش‌های آزمایشگاهی همه آیتم‌های آن را در حد استاندارد و مطلوب گزارش داده‌اند.

مرادی تاکید کرد: از نظر شرکت آب و فاضلاب در تمام کشور تنها ارگانی که صاحب‌نظر و ناظر بر کیفیت آب است، معاونت‌های بهداشتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است؛ لذا هر رسانه و شخصی با هر هدفی حتی دلسوزانه بخواهد بدون مستندات در زمینه کیفیت آب هر منطقه‌ای اظهار نظر کند، پذیرفتنی نیست.

وی توضیح داد: در بحث آب شرب یک فاکتور کیفیت آب و یک فاکتور گوارایی آب مطرح است، کیفیت آب شهرک حسین کلولی که از چاه موقتی که توسط مجموعه آبفا تجهیز شده تأمین می‌شود از نظر تمام فاکتورهای شیمیایی و میکروبی در حد استاندارد است، اما آب این شهرک از نظر گوارایی در مقایسه با آب دزفول کمی متفاوت است که یک امر کاملاً طبیعی بوده چرا که مقوله گوارایی آب از نظر بهداشتی اهمیتی نداشته و صرفاً به ذائقه افراد مرتبط است.

مرادی در ادامه میزان سختی آب در شهر دزفول را ۲۵۰ برشمرد و ادامه داد: سختی آب در شهرک حسین کلولی عدد ۵۰۰ است که صرفاً از نظر طعم آن را تا حدودی متفاوت کرده است، لازم به ذکر است استاندارد بین‌المللی who هیچ حد مجازی برای سختی آب ندیده و این امر را به ذائقه مردم واگذار کرده چرا که هیچ مشکل بهداشتی برای مردم به دنبال ندارد.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: در ایران نیز حد سختی آب ۵۰۰ در نظر گرفته شده اما این عدد صرفاً برای حوزه صنعت مهم است و از نظر شرب محدودیتی وجود ندارد.

مرادی بیان کرد: چاهی که در حال حاضر با همت مجموعه آبفا منطقه دزفول تجهیز شده و آب شهرک حسین کلولی را تأمین می‌کند، یک پروژه موقت است تا چاه جدید وارد مدار شود؛ قطعاً چاه جدید که وارد مدار شود آب شهرک حسین کلولی با کمیت و کیفیت بیشتری در اختیار مردم این منطقه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در مقوله آب شرب مهمترین فاکتور کیفیت آب و استاندارد بودن آن است، تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب خوزستان تا زمانی که از کیفیت آب مطمئن نباشد هیچ تزریق و توزیعی انجام نمی‌دهد چرا که خط قرمز ما سلامت مردم است.