به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در واکنش به انتشار خبر اعلام استعفای حمید سجادی اعلام کرد: «در پی انتشار اظهارات یک نماینده مجلس و ادعای او مبنی بر تقدیم استعفای وزیر ورزش و جوانان به رییس‌جمهور، روابط عمومی این وزارتخانه با تکذیب ادعای مطرح شده اعلام می‌کند، در شرایطی که ورزشکاران ایرانی روزهای درخشان و پرافتخاری را برای ایران اسلامی رقم زده‌اند، ادعای تکراری تقدیم استعفای وزیر ورزش و جوانان مطرح شده که بدینوسیله این ادعا بار دیگر تکذیب می‌شود.

ورزشکاران ایرانی در آستانه حضور در بازی‌های آسیایی و انتخابی المپیک قرار دارند و ورزش ایران همچون گذشته بدون توجه به حاشیه‌های مطرح شده و ادعاهای تکذیب شده، در سطح عالی به برنامه‌ریزی خود جهت حضور پرقدرت در رقابت‌های پیش‌رو ادامه می‌دهد.»