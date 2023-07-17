به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در واکنش به انتشار خبر اعلام استعفای حمید سجادی اعلام کرد: «در پی انتشار اظهارات یک نماینده مجلس و ادعای او مبنی بر تقدیم استعفای وزیر ورزش و جوانان به رییسجمهور، روابط عمومی این وزارتخانه با تکذیب ادعای مطرح شده اعلام میکند، در شرایطی که ورزشکاران ایرانی روزهای درخشان و پرافتخاری را برای ایران اسلامی رقم زدهاند، ادعای تکراری تقدیم استعفای وزیر ورزش و جوانان مطرح شده که بدینوسیله این ادعا بار دیگر تکذیب میشود.
ورزشکاران ایرانی در آستانه حضور در بازیهای آسیایی و انتخابی المپیک قرار دارند و ورزش ایران همچون گذشته بدون توجه به حاشیههای مطرح شده و ادعاهای تکذیب شده، در سطح عالی به برنامهریزی خود جهت حضور پرقدرت در رقابتهای پیشرو ادامه میدهد.»
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