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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۹:۲۳

سرپرست شهرداری کاشان:

عمق چاه آب نقاط مرکزی کاشان به ۱۷۰ متر رسیده است

عمق چاه آب نقاط مرکزی کاشان به ۱۷۰ متر رسیده است

کاشان - سرپرست شهرداری کاشان گفت: عمق چاه آب نقاط مرکزی کاشان به ۱۷۰ متر رسیده است.

محمدرضا قنبری در حاشیه نشست شورای اسلامی شهر کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل کمبود منابع آبی در منطقه اظهار داشت: عمق چاه آب در نقاط مرکزی شهر ۱۷۰ متر و در نقاط پیرامونی ۲۸۰ متر رسیده است.

وی به اجرای بالغ بر هفت هزار متر لوله آبرسانی در نقاط مختلف شهر و حومه طی دوره اخیر اشاره و ابراز داشت: این اقدام به منظور ساماندهی وضعیت آبرسانی و همچنین عدم بکارگیری تانکرهای حمل آب صورت گرفته است.

سرپرست شهرداری کاشان در خصوص جایگزینی لوله‌های انتقال آب تصریح کرد: با جایگزینی لوله‌های یو پی وی سی به جای لوله‌های فلزی به دنبال افزایش سرعت عمل اجرا و ارتقای کیفیت خدمت رسانی و همچنین افزایش طول عمر آن هستیم.

وی با اشاره به وجود ۲۰ حلقه چاه آب عنوان کرد: شهرداری کاشان به منظور استفاده بهینه از آن در صدد اتصال شبکه چاه‌ها به یکدیگر برآمد؛ اقدامی که موجب افزایش کارآیی و راندمان آبیاری و همچنین حل مشکل تانکرهای حمل آب می‌شود.

قنبری استفاده از آب شرب در آبیاری فضای سبز شهری را یک معضل دانست و افزود: چالشی که موجب شد مدیریت شهری کاشان طی سال‌های اخیر با ورود به این موضوع، نسبت به رفع کامل آن اقدام جدی کند.

کد مطلب 5839536

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