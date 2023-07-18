همراهی نکردن مردم با اغتشاشگران اقتدار کشور را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در شورای فرماندهی سپاه آذربایجان شرقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای لشکر عاشورا اظهار داشت: برابر گزارش همکارانم در ستاد کل، اقدامات بسیار خوبی در سپاه عاشورا انجام شده است.

سردار باقری با بیان اینکه سپاه حافظ انقلاب اسلامی است، افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد که سپاه عاشورا جزو سپاه‌های موفق استانی است و این سپاه با آمادگی و هوشیاری اجازه عرض اندام به جریانات معاند را نداده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حوادث سال گذشته خاطرنشان کرد: استان آذربایجان شرقی جزو استان‌های نمونه کشور بود و ما کمترین ناآرامی را در این استان شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در کنار تلاش دستگاه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و نظامی، نقش مردم عزیز این استان در عدم همراهی با دشمن و حضور منسجم در راهپیمایی‌ها و تجمعات علیه دشمن، بسیار برجسته بود.

سرلشکر باقری گفت: عدم همراهی مردم با اغتشاشگران، اقتدار کشور را رقم زد که شما نتایج آن را می‌بینید. تحولاتی که در ارتباط با کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی اتفاق افتاده، محصول سربلندی مردم و نظام در مواجهه با حوادث سال گذشته است. دشمن فهمیده که جمهوری اسلامی قابل براندازی نیست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تحولات جهانی بیان کرد: قطب قدرت در حال چرخش به سمت آسیاست. نگاه قدرت‌های غیر غربی هم به جمهوری اسلامی به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای است.

وی یادآور شد: آذربایجان شرقی هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ ایفای نقش مؤثر در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاطع مختلف پس از آن، استان مهمی است، در سپاه عاشورا روحیه جهادی و انقلابی حاکم است و باید با تمسک به این روحیات قدرت تأثیرگذاری خود در مسائل منطقه را افزایش دهید.

سردار باقری در پایان با درود به روح شهید امنیت «امیر حسین‌پور» عنوان کرد: به خانواده این شهید عزیز، تبریک و تسلیت می‌گویم. می‌بینید که شقاوت دشمن بسیار زیاد است و لذا باید همواره آمادگی خود را حفظ کنیم.