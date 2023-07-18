حجت الاسلام علیرضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن محرم الحرام ضمن تسلیت این ایام اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) برای تبیین و تبلیغ با هدف زنده نگه داشتن اسلام بود؛ اکنون نیز با همین رویکرد باید تبلیغ صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ایام محرم بهترین فرصت برای جهاد تبیین است، ادامه داد: مبلغان از این فرصت بهترین استفاده را کنند لذا مؤثرترین وجه تبلیغ دین، تبلیغ چهره به چهره در قالب منبر است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا با اشاره به اینکه محرم فرصتی برای تبلیغ قیام و سبک زندگی اباعبدالله الحسین (ع) است، افزود: هیئات مذهبی در این ایام باید تبدیل به کانون تبلیغ و تبیین شوند.

وی با اشاره به آئین سیاهپوش کردن شهر که به نشانه اعلام آغاز ماه محرم و شروع ویژه برنامه‌های عزاداری ایام شهادت امام حسین (ع) است، گفت: عزاداری‌ها از مهم‌ترین سرمایه‌های ما در جامعه تشیع و جهان اسلام به شمار می‌روند.

حجت الاسلام ابراهیم زاده تاکید کرد: دشمن به دنبال شکاف اجتماعی است تا مردم را در مقابل هم قرار دهد لذا محرم بهترین فرصت برای حفظ اتحاد، وحدت و همدلی است باید این فرصت را غنیمت دانسته و حول محور امام حسین (ع) بایستیم.

وی اضافه کرد: گردهمایی طلایه داران جهاد تبیین، گرامیداشت دهه امر به معروف و نهی از منکر، اعزام ۷۵ مبلغ و ۲۵ مبلغه به مساجد و هیئات مذهبی، اعزام ۱۰۰ مداح، برگزاری مراسم در دهه اول در ۴۶ هیئت مذهبی، برپایی ۱۵۰ مورد روضه خانگی، برپایی ۵۰ مواکب و ایستگاه‌های صلواتی در سطح شهرستان، اطعام در ماه محرم در مساجد هیئات مذهبی و خانه‌های قرآنی و روضه‌های خانگی و پخش نذورات در مواکب و ایستگاه‌های صلواتی، سیاه پوش نمودن شهر و روستاها در دهه محرم، برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در مساجد و هیئات مذهبی، برپایی نماز ظهر عاشورا از برنامه‌های اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا در ایام محرم است.