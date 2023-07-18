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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

عراق یک شهر ۱۲۰ هزار نفری جدید در نزدیکی نجف می‌سازد

عراق یک شهر ۱۲۰ هزار نفری جدید در نزدیکی نجف می‌سازد

روزنامه الصباح عراق اعلام کرد که این کشور قصد دارد برای حل مشکل مسکن یک شهر جدید ۱۲۰ هزار نفری بسازد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الصباح، دولت عراق تصمیم گرفته برای حل بخشی از مشکل کمبود مسکن در این کشور یک شهر ۱۲۰ هزار نفری جدید بسازد.

این شهر قرار است در نزدیکی شهر نجف با مساحت ۹۵ کیلومتر مربع ساخته شود و ماجد الوالی، فرماندار نجف، گفته که در این شهر تمام امکانات نظیر بیمارستان، مدرسه و شبکه توزیع نیرو و دفع فاضلاب ساخته خواهد شد.

وی تأکید کرد این شهر با هدف حل مشکل مسکن در این منطقه ساخته خواهد شد و نام آن نیز السلام است.

این مقام عراقی درباره زمان آغاز به کار ساخت این شهر حرفی نزد اما گفت که زمین آن از سوی دولت عراق تخصیص داده شده است.

کد مطلب 5839771
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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