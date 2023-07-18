به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الصباح، دولت عراق تصمیم گرفته برای حل بخشی از مشکل کمبود مسکن در این کشور یک شهر ۱۲۰ هزار نفری جدید بسازد.

این شهر قرار است در نزدیکی شهر نجف با مساحت ۹۵ کیلومتر مربع ساخته شود و ماجد الوالی، فرماندار نجف، گفته که در این شهر تمام امکانات نظیر بیمارستان، مدرسه و شبکه توزیع نیرو و دفع فاضلاب ساخته خواهد شد.

وی تأکید کرد این شهر با هدف حل مشکل مسکن در این منطقه ساخته خواهد شد و نام آن نیز السلام است.

این مقام عراقی درباره زمان آغاز به کار ساخت این شهر حرفی نزد اما گفت که زمین آن از سوی دولت عراق تخصیص داده شده است.