به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی گفت: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع برداشت غیرمجاز مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از حساب بانکی یکی از شهروندان کلاله‌ای، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: طی بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم اطلاعات حساب بانکی مالباخته را به سرقت برده و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از حسابش برداشت کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی کلاله با بیان اینکه متهمان پس از فیشینگ اقدام به پولشویی و جابجایی مکرر وجوه در کارت‌های اجاره‌ای می‌کردند، افزود: مأموران پلیس فتا پس از اقدامات پلیسی بلافاصله حساب موردنظر را مسدود و با هماهنگی مراجع قضائی تمام مبلغ به حساب شاکی عودت داده شد.