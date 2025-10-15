کلاهبرداری میلیاردی با ترفند «سبد کالا» در بندرلنگه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بهمنی، رئیس پلیس فتا استان هرمزگان، اظهار کرد: در پی مراجعه چندین شاکی از شهرستان بندرلنگه و ارائه شکایت درباره برداشت غیرمجاز از حساب بانکی و سوءاستفاده از کارتها، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: یکی از مالباختگان اعلام کرده بود از طریق پیام ارسالی در پیامرسان (تلگرام) با عنوان «سبد کالا به شما تعلق گرفت» تحریک به ورود به لینک شده و با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، بلافاصله مبلغ ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از حسابش برداشت گردیده است. بررسیهای فنی نشان داد مبلغ برداشتشده در یک تراکنش به حساب مقصدی منتقل و بلافاصله از حساب آن برای خرید در یک فروشگاه موبایل در استان بوشهر استفاده شده است.
سرهنگ بهمنی ادامه داد: با بررسی فنی و اطلاعاتی، هویت یکی از عوامل مرتبط شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در محل زندگی وی دستگیر شد و تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، کارتخوان و چند سیمکارت از او توقیف گردید؛ متهم پس از بازداشت به پلیس فتا معرفی و در تحقیقات اظهار داشت عضو گروه هکری بوده که وجوه حاصل از فیشینگ را نقد نموده و همچنین کارتهای بانکی متعدد را در راستای فعالیتهای قمار و شرطبندی جمعآوری مینموده است.
این مقام مسئول افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد متهمان علاوه بر برداشت مستقیم از کارتهای بانکی شهروندان در استانهای تهران، کرمانشاه، زنجان، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان و بوشهر، گردش مالی قابلتوجهی در ارتباط با قمار و شرطبندی داشته و بخشی از وجوه حدود ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز پس از پولشویی به حساب فرد دیگری واریز شده است.
وی تصریح کرد: پروندهای مبنی بر در اختیار داشتن سؤالات کنکور سراسری ۱۴۰۱ و استفاده غیرقانونی از آن برای شرکت در آزمون نیز در پرونده مطرح است که پس از کشف، موضوع به مراجع ذیصلاح آموزشی گزارش و پیگیری شد و رسیدگی به این بخش و شناسایی سایر اعضای باند و افراد مرتبط در دستورکار تیم پلیس فتا قرارگرفت و تاکنون بیش از ۵۰ شاکی شناسایی شدهاند و مراحل تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده جهت سیر مراحل قانونی و پیگرد قضائی به مراجع ذیصلاح ارسال شده و پلیس فتا اعلام کرد برخورد قاطع با اعضای شبکههای فیشینگ، پولشویی و قمار در دستور کار است.
