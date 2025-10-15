  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۸

کلاهبرداری میلیاردی با ترفند «سبد کالا» در بندرلنگه کشف شد

بندرعباس-رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری باند فیشینگ با برداشت میلیاردی، پولشویی برای قمار با بیش از ۵۰ شاکی در سراسر کشور در شهرستان بندرلنگه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بهمنی، رئیس پلیس فتا استان هرمزگان، اظهار کرد: در پی مراجعه چندین شاکی از شهرستان بندرلنگه و ارائه شکایت درباره برداشت غیرمجاز از حساب بانکی و سوء‌استفاده از کارت‌ها، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مالباختگان اعلام کرده بود از طریق پیام ارسالی در پیام‌رسان (تلگرام) با عنوان «سبد کالا به شما تعلق گرفت» تحریک به ورود به لینک شده و با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، بلافاصله مبلغ ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از حسابش برداشت گردیده است. بررسی‌های فنی نشان داد مبلغ برداشت‌شده در یک تراکنش به حساب مقصدی منتقل و بلافاصله از حساب آن برای خرید در یک فروشگاه موبایل در استان بوشهر استفاده شده است.

سرهنگ بهمنی ادامه داد: با بررسی فنی و اطلاعاتی، هویت یکی از عوامل مرتبط شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در محل زندگی وی دستگیر شد و تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، کارت‌خوان و چند سیم‌کارت از او توقیف گردید؛ متهم پس از بازداشت به پلیس فتا معرفی و در تحقیقات اظهار داشت عضو گروه هکری بوده که وجوه حاصل از فیشینگ را نقد نموده و همچنین کارت‌های بانکی متعدد را در راستای فعالیت‌های قمار و شرط‌بندی جمع‌آوری می‌نموده است.

این مقام مسئول افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متهمان علاوه بر برداشت مستقیم از کارت‌های بانکی شهروندان در استان‌های تهران، کرمانشاه، زنجان، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان و بوشهر، گردش مالی قابل‌توجهی در ارتباط با قمار و شرط‌بندی داشته و بخشی از وجوه حدود ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز پس از پول‌شویی به حساب فرد دیگری واریز شده است.

وی تصریح کرد: پرونده‌ای مبنی بر در اختیار داشتن سؤالات کنکور سراسری ۱۴۰۱ و استفاده غیرقانونی از آن برای شرکت در آزمون نیز در پرونده مطرح است که پس از کشف، موضوع به مراجع ذی‌صلاح آموزشی گزارش و پیگیری شد و رسیدگی به این بخش و شناسایی سایر اعضای باند و افراد مرتبط در دستورکار تیم پلیس فتا قرارگرفت و تاکنون بیش از ۵۰ شاکی شناسایی شده‌اند و مراحل تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده جهت سیر مراحل قانونی و پیگرد قضائی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده و پلیس فتا اعلام کرد برخورد قاطع با اعضای شبکه‌های فیشینگ، پول‌شویی و قمار در دستور کار است.

