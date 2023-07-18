اطفای ۲ حریق در فردیس/ فرد سقوط‌ کرده در گودبرداری نجات یافت

حسین عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اطفای حریق اتاقک نگهبانی در فردیس خبر داد و اظهار کرد: در پی تماس شهروندان مبنی بر حریق اتاقک نگهبانی در شهرک ناز سریعاً دو دستگاه خودروی عملیاتی به همراه پنج آتش نشان از ایستگاه‌های ۱۰۱ و ۱۰۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: جنب اتاقک نگهبانی یک مجتمع مسکونی وسایل و اسباب اثاثیه منزل دپو شده بود تقریباً به متراژ ده متر مربع دچار حریق شده بود که توسط نیروها مهار و اطفا شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس در بخش دیگری از اطفای حریق یک انبار زغال در این شهر خبر داد و گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس مبنی بر رؤیت دود در خیابان سعدی فلکه چهارم فردیس، سریعاً از ایستگاه‌های عملیاتی ۱۰۹ و ۱۰۶، ۳ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه ۸ نفر پرسنل به محل حادثه اعزام شدند که مشاهده شد در یک سوله به مساحت ۲۰۰ متر مربع با کاربری انبار ذغال حریقی رخ داده که حریق سریعاً توسط نیروها مهار و اطفا شد.

نجات فردی که درون گودال گودبرداری سقوط کرده بود

وی همچنین از نجات فردی که به درون گودال گود برداری سقوط کرده بود خبر داد و خاطرنشان کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس مبنی بر سقوط فردی درون گودال گود برداری به در شهرک کوثر سریعاً از ایستگاه‌های عملیاتی ۱۰۴ و ۱۰۳، ۲ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه ۶ نفر پرسنل به محل حادثه اعزام شدند که مشاهده شد فردی مذکر حدوداً ۴۰ ساله در داخل محل گودبرداری به عمق تقریبی ۶ متر با کف بتنی سقوط کرده و دچار شکستگی‌های حاد و متعدد شده بود.

عاشوری گفت: نیروها مصدوم را به عوامل اورژانس جهت انتقال فرد به مرکز درمانی تحویل دادند.